La pièce maîtresse de la première énorme fusée de transport lourd du système de lancement spatial de la NASA conçue pour ramener les astronautes sur la Lune a tiré ses moteurs principaux plus de huit minutes jeudi dans le sud du Mississippi, passant un test crucial avant son expédition au Kennedy Space Center en Floride. pour se préparer au décollage.

L’étage central construit par Boeing, d’une hauteur de 212 pieds (65 mètres), a fonctionné comme prévu lors des essais de tir au centre spatial Stennis dans le Mississippi, deux mois après un précédent test de feu à chaud prématurément terminé une minute après l’allumage.

«Tout ce que nous avons vu dans le test aujourd’hui avait l’air nominal, donc je dirais que l’étage de base a un A-plus aujourd’hui», a déclaré John Honeycutt, le directeur du programme SLS au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, Alabama.

Le test ouvre la voie à la NASA pour transporter l’étage principal du SLS en Floride pour les préparatifs de son premier lancement, qui enverra une capsule Orion non pilotée en mission pour orbiter la lune et revenir sur Terre. Les missions SLS / Orion emmèneront des astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

Les quatre moteurs principaux de l’Aerojet Rocketdyne RS-25 ont pris vie à 16 h 37 HAE (15 h 37 HAC; 20 h 37 GMT) jeudi sur le banc d’essai B-2 à Stennis, la même installation imposante autrefois utilisée pour tester le feu de Saturne. 5 fusées lunaires pendant le programme Apollo.

Montant à pleine puissance – équivalent à un réglage de la manette des gaz de 109% – les moteurs ont généré plus de 1,6 million de livres de poussée alors qu’un panache d’échappement de vapeur montait au-dessus du centre spatial dans le sud du Mississippi.

Les moteurs ont ralenti à une puissance de 95% environ une minute après le début du test, suivant un profil de poussée qu’ils utiliseront pendant un vol réel pour faciliter le vol de la fusée à travers les régions denses et inférieures de l’atmosphère.

Allumage! Les quatre moteurs RS-25 du Space Launch System ont démarré sur le banc d'essai du Stennis Space Center dans le Mississippi.

Maintenant plus de quatre minutes après le début du test de tir. Les quatre moteurs RS-25 à la base de l'étage principal SLS ont terminé leur premier profil de cardan environ une minute après l'allumage.

Les unités de puissance hydraulique de l’étage central se sont engagées pour faire pivoter vigoureusement, ou cardan, les moteurs plus rapidement qu’ils n’auront probablement jamais à se déplacer lors d’un lancement réel. L’exercice visait à garantir que la fusée puisse gérer des sollicitations de direction intenses.

Les moteurs ont continué à tirer pendant 499,6 secondes, plus de huit minutes, drainant plus de 733000 gallons d’hydrogène liquide cryogénique et d’oxygène liquide des réservoirs de propulseur de la fusée, suffisamment pour remplir 63 gros camions-citernes. John Shannon, responsable du programme SLS de Boeing, a déclaré que le tir d’essai avait atteint tous ses objectifs primaires et secondaires.

Les responsables de la NASA ont été ravis du test, l’étape la plus importante à ce jour dans le programme SLS vieux de près de 10 ans.

Un petit incendie à la base de la fusée, noté dans la vidéo en direct du tir d’essai, était attendu dans le feu brûlant, ont déclaré des responsables de la NASA. L’échappement surchauffé à 6000 degrés Fahrenheit des moteurs RS-25 a brûlé une partie de l’isolation thermique en liège et du ruban adhésif recouvrant le bas de la fusée.

«Nous ne nous attendons pas à voir cela pendant le vol, juste en raison des environnements (étant) différents, et l’extrémité arrière du véhicule ne subira pas la même charge de chaleur radiative», a déclaré Honeycutt.

Arrêt du moteur! L’étape principale du SLS a terminé un tir de 500 secondes sur le banc d’essai du Stennis Space Center, une étape clé sur la route du lancement. pic.twitter.com/yFlnUyrf3y – . (@SpaceflightNow) 18 mars 2021

À ce jour, la NASA a dépensé plus de 17 milliards de dollars pour le système de lancement spatial, mais le premier lancement de la fusée a été retardé de plus de quatre ans par rapport à son objectif initial, principalement en raison de problèmes de développement de la phase principale.

Néanmoins, le lanceur massif a bénéficié d’un soutien bipartite au Congrès et a survécu au transfert de l’administration Obama à l’administration Trump, qui a redirigé l’effort de développement de fusées pour soutenir un programme visant à débarquer des astronautes de la NASA sur la lune, une initiative que la NASA appelle Artemis.

«C’est une étape majeure dans la progression de nos buts et objectifs pour Artemis, qui consiste à débarquer la première femme et le prochain homme à la surface de la lune», a déclaré Steve Jurczyk, administrateur par intérim de la NASA.

Le programme Artemis ramènera les humains sur la lune, « cette fois pour rester », a déclaré Jurczyk lors d’une conférence de presse après les essais de test de la scène principale de jeudi dans le Mississippi. Les humains n’ont pas marché sur la lune depuis 1972.

Le programme « démontrera également les capacités et les technologies dont nous avons besoin pour finalement accomplir une mission humaine sur Mars », a déclaré Jurczyk.

Mais d’abord, le système de lancement spatial a dû passer le test critique jeudi, le point culminant d’une campagne de 14 mois à Stennis pour essorer la scène principale après que Boeing ait terminé l’assemblage de la fusée en Louisiane à la fin de 2019.

La NASA a qualifié les tests de «Green Run» pour la nouvelle fusée de transport lourd. Après des mois de retards causés par la pandémie COVID-19 et plusieurs ouragans qui menaçaient la côte du Golfe, les équipes de Stennis ont finalement chargé des propulseurs ultra-froids dans la fusée pour la première fois en décembre.

Cela a conduit au premier allumage de l’étage central SLS le 16 janvier, mais les quatre moteurs RS-25 se sont arrêtés un peu plus d’une minute après le début du test. Les ingénieurs ont retracé la cause de l’arrêt prématuré à un paramètre du système hydraulique qui a déclenché un réglage trop prudent.

Après avoir résolu ce problème et réparé une vanne d’oxygène bloquée découverte en février, les ingénieurs de SLS étaient prêts à refaire le test de feu chaud jeudi.

Les moteurs RS-25 montés sur le premier étage principal SLS sont des restes du programme de la navette spatiale. Les quatre moteurs pèsent chacun environ 7800 livres, soit 3,5 tonnes métriques, et ont volé collectivement sur 21 missions de navette spatiale.

Contrairement à la navette spatiale, l’étage central SLS est jetable et les moteurs ne seront pas réutilisés.

En plus des données sur les moteurs, les équipes ont surveillé le fonctionnement des calculateurs de vol, de l’avionique et des systèmes hydrauliques de la fusée pendant le test de tir à chaud. Plus de 500 capteurs ont collecté des informations sur les températures, les pressions, les charges structurelles et d’autres paramètres.

«Nous y travaillerons au cours des deux prochaines semaines en procédant à des inspections très détaillées du matériel, mais le premier aspect est que tout a parfaitement fonctionné», a déclaré Shannon.

Après les inspections, le nettoyage des moteurs RS-25 et la remise à neuf potentielle de l’isolation thermique de la fusée, les équipages de Stennis retireront l’étage principal du banc d’essai B-2 et le placeront à l’intérieur de la barge Pegasus de la NASA pour l’expédition au Kennedy Space Center.

Julie Bassler, directrice du bureau des scènes SLS chez Marshall, a déclaré que la NASA avait l’intention de faire quitter la scène principale à Stennis à la mi-avril.

«D’ici la fin du mois d’avril, nous cherchons à arriver au KSC», a déclaré Bassler.

Deux propulseurs de fusée solide montés sur le côté Northrop Grumman qui fourniront la majeure partie de la poussée du système de lancement spatial au décollage ont déjà été empilés sur une plate-forme de lancement mobile à l’intérieur du bâtiment d’assemblage des véhicules à Kennedy. Après l’arrivée de l’étage principal en Floride, les équipes au sol le soulèveront verticalement et le hisseront entre les propulseurs de fusée solide de 17 étages, puis ajouteront l’étage supérieur SLS.

Les techniciens à l’intérieur du VAB installeront ensuite un modèle du vaisseau spatial Orion sur le dessus de la fusée pour des tests structurels finaux, puis mettront la vraie capsule avec son système d’abandon de lancement pour terminer l’assemblage du 322 pieds de haut (98 mètres) fusée.

La prochaine étape des préparatifs de lancement consistera à déployer la fusée sur le pad 39B à Kennedy pour un compte à rebours et un test de ravitaillement en carburant. Après une répétition réussie du compte à rebours, la fusée retournera au VAB pour les vérifications finales avant le lancement et l’équipement, puis retournera au pad 39B pour le décollage sur le vol d’essai Artemis 1.

La fusée montera dans l’espace avec 8,8 millions de livres de poussée, plus que n’importe quelle fusée américaine de l’histoire.

«Ce test va nous permettre de poursuivre l’intégration du Space Launch System, la fusée la plus grosse et la plus puissante jamais développée, que nous allons intégrer à l’engin spatial Orion et effectuer un vol d’essai sans équipage, conduisant à un vol d’essai avec équipage, et puis cette première mission d’atterrissage sur la lune », a déclaré Jurczyk jeudi.

Le calendrier du lancement d’Artemis 1 reste flou. La NASA «cherche des opportunités cette année» pour lancer le vol d’essai Artemis 1, a déclaré Tom Whitmeyer, administrateur adjoint adjoint de la NASA pour le développement des systèmes d’exploration.

Mais le calendrier de lancement d’ici la fin de cette année est agressif, surtout après les retards de Green Run à Stennis. La NASA a déclaré que la mission pourrait être reportée au début de 2022.

Le deuxième vol SLS / Orion, nommé Artemis 2, transportera trois astronautes et un membre d’équipage canadien pour un voyage autour de la lune et retour dans la période 2023.

La NASA prévoit de lancer les premières pièces d’une mini-station spatiale en orbite autour de la lune en 2024. L’avant-poste de Gateway offrira des quartiers d’habitation aux astronautes, un havre de paix et une plate-forme d’expérimentation près de la lune. Les atterrisseurs lunaires à valeur humaine pourront faire des allers-retours entre la surface de la lune et la passerelle, où la NASA veut éventuellement ajouter une station de ravitaillement pour rendre les atterrisseurs réutilisables.

La conception de l’atterrisseur lunaire Artemis est encore en phase conceptuelle. La NASA travaille avec trois équipes dirigées par Blue Origin, Dynetics et SpaceX pour travailler sur des concepts d’atterrisseur lunaire, et l’agence prévoit de sélectionner au moins une des équipes industrielles d’ici la fin avril pour poursuivre son plein développement.

La NASA a été chargée par l’administration Trump d’atterrir un équipage près du pôle sud de la Lune d’ici la fin de 2024. L’administration Biden a exprimé son soutien au programme Artemis, mais n’a pas fixé de calendrier pour une mission d’atterrissage lunaire avec équipage.

L’objectif du calendrier 2024 était déjà en train de s’échapper avant la fin de l’administration Trump. Le Congrès n’a approuvé qu’une fraction du financement demandé par la NASA au cours de l’exercice 2021 pour le développement d’atterrisseurs lunaires à valeur humaine du programme Artemis.

«Le SLS et Orion, ainsi que la passerelle et le système d’atterrissage humain… sont l’épine dorsale des systèmes et de l’architecture dont nous allons avoir besoin pour atteindre ces buts et objectifs d’une présence permanente et soutenue autour et sur la lune, »A déclaré Jurczyk.

«C’est une étape majeure dans la progression de nos objectifs», a-t-il déclaré après le test du feu brûlant jeudi.

