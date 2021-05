La fusée qui menaçait l’Espagne?

09/05/2021 à 10:29 CEST

Le Pentagone a averti plus tôt dans la semaine qu’une fusée chinoise en fuite pourrait frapper la Terre et causer des dommages indéterminés. A cela, la Chine a répondu en disant qu’elle était pour discréditer son agence spatiale, que cela s’est produit à plusieurs reprises et qu’elle n’a pas sauté à l’opinion publique car rien ne s’était jamais produit. Enfin, c’était comme ça, rien ne s’est passé.

Dans un tourbillon d’informations contradictoires des deux agences (chinoise et américaine), la fusée a atterri dans le sud du Sri Lanka, c’est-à-dire dans le sud de l’Inde et loin de tout point où il y a un iota de civilisation. Cela a finalement fait de la Chine il a raison de dire qu’il ne s’agissait pas d’une situation extraordinaire et qu’il n’y avait aucun danger.

En fin de compte, le danger qu’il tombe en Espagne n’a pas existé comme on le croyait. Au cours des dernières étapes de l’écrasement de la fusée, certains experts ont noté que il pourrait tomber près de Barcelone ou dans le reste de la Catalogne. Cependant, ce n’était pas comme ça non plus, mais il est tombé à près de 9000 kilomètres (en ligne droite).

Invoquée ce danger, il reste à expliquer si les agences spatiales devraient faire un usage moins intensif des fusées planétaires. En plus de commencer à me demander si nous devons arrêter l’envoi constant de déchets dans l’espace.