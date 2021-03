La fusée Soyouz avec un schéma de peinture spécial se déploie sur la rampe de lancement de Baïkonour – .

Arborant un nouveau schéma de peinture bleu et blanc pour marquer le prochain 60e anniversaire du premier vol spatial humain, une fusée russe Soyouz chargée de 38 satellites internationaux a été déployée sur sa rampe de lancement au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan avant un décollage prévu samedi.

La fusée Soyouz-2.1a a conduit jeudi un wagon spécialisé tiré derrière un moteur de train pour le trajet de son bâtiment d’assemblage à la rampe de lancement du site 31 à Baïkonour. Après que le Soyouz soit arrivé à la plate-forme, un ascenseur hydraulique a soulevé le lanceur de 15 étages à la verticale et les bras du portique se sont refermés autour de la fusée.

Les équipes au sol de Baïkonour ont planifié les inspections finales, les fermetures et la configuration du système d’allumage d’appoint de la fusée avant le décollage samedi. Une répétition de lancement était également au programme jeudi.

Plutôt que sa livrée habituelle vert foncé, gris et orange, la fusée Soyouz-2.1a prévue pour le lancement samedi a un nouveau look.

Roscosmos, l’agence spatiale russe, a déclaré que la nouvelle palette de couleurs bleu et blanc est un «hommage» à la fusée Vostok, qui a transporté le cosmonaute Youri Gagarine en orbite le 12 avril 1961, lors du premier voyage humain dans l’espace.

Les contours gris habituels sont peints en bleu sur la fusée Soyouz-2.1a volant samedi. Le bleu est la couleur corporative de GK Launch Services, une division commerciale de Glavkosmos, filiale de Roscosmos. L’agence spatiale russe a déclaré que d’autres missions commerciales Soyouz planifiées par GK Launch Services cette année porteraient les mêmes couleurs bleu et blanc.

GK Launch Services a organisé le lancement de petits satellites sur les missions Soyouz transportant des satellites du gouvernement russe en orbite. Mais le lancement samedi est la première mission entièrement commerciale gérée par l’entreprise.

«C’est un événement d’une importance capitale pour nous», a déclaré Evgeny Solodovnikov, directeur des ventes chez GK Launch Services. «Nous proposons la première mission véritablement commerciale entièrement gérée par notre société, GK Launch Services.»

Le décollage de la fusée Soyouz-2.1a avec ses 38 charges utiles est prévu samedi à 2h07 HAE (0607 GMT; 11h07 heure de Baïkonour).

« Nous allons lancer un groupe de satellites de 18 pays, et c’est un record pour (le nombre de) nations au sein d’une mission », a déclaré Solodovnikov.

Les 38 satellites proviennent de clients en Argentine, au Brésil, au Canada, en Allemagne, en Hongrie, en Israël, en Italie, au Japon, aux Pays-Bas, en Russie, en Arabie saoudite, en Slovaquie, en Corée du Sud, en Espagne, en Thaïlande, en Tunisie, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis. Royaume.

Les moteurs alimentés au kérosène de la fusée Soyouz enverront les 38 satellites et un étage supérieur Fregat dans l’espace, atteignant une vitesse légèrement inférieure à la vitesse requise pour entrer sur une orbite stable autour de la Terre moins de neuf minutes après le lancement.

Les quatre boosters à carburant liquide de la fusée s’arrêteront et se sépareront environ deux minutes après le décollage alors que le Soyouz se dirigera vers le nord de Baïkonour. L’étage principal de Soyouz tirera pendant près de cinq minutes, puis larguera alors que le troisième étage s’enflamme pour sa combustion de quatre minutes.

Le moteur principal du remorqueur spatial Fregat, brûlant de l’hydrazine stockable, tirera plusieurs fois pour injecter les 38 charges utiles des satellites de la mission sur trois orbites différentes qui voleront le vaisseau spatial au-dessus des pôles de la Terre à chaque tour de la planète.

Après les deux premiers incendies de Fregat, l’étage supérieur déploiera le satellite d’observation de la Terre CAS500 1 de la Corée du Sud à 3 h 10 HAE (7 h 10 GMT).

Le vaisseau spatial CAS500 1 a été développé par l’Institut coréen de recherche aérospatiale – l’agence spatiale sud-coréenne – et est le plus gros satellite en attente de lancement lors de la mission de samedi. Avec un poids d’environ 1100 livres, soit 500 kilogrammes, le vaisseau spatial CAS 500 1 est équipé d’une caméra optique conçue pour capturer des images avec une résolution aussi bonne que 19,6 pouces, 50 centimètres.

CAS signifie Compact Advanced Satellite.

Selon KARI, CAS500 1 est le premier satellite d’une flotte de plusieurs observatoires d’imagerie terrestre prévue dans les prochaines années. Le gouvernement sud-coréen a dirigé le développement de l’engin spatial CAS500 1, et KARI prévoit de transférer la technologie à l’industrie sud-coréenne pour diriger la construction d’un deuxième satellite appelé CAS500 2.

Dans une phase future du programme CAS500, la Corée du Sud prévoit de développer trois satellites pour observer les conditions agricoles et forestières, suivre les ressources en eau et aider aux efforts d’intervention en cas de catastrophe.

Des brûlures supplémentaires par l’étage supérieur de Fregat libéreront les 37 autres satellites à différentes altitudes. Les trois orbites synchrones du soleil ciblées par la mission Soyouz de samedi seront comprises entre 500 et 550 kilomètres d’altitude.

Le deuxième groupe de charges utiles se déploiera à partir de l’étage supérieur de Fregat à partir de 4 h 35 HAE (8 h 35 GMT), et les charges utiles finales devraient se séparer de la fusée entre 6 h 13 et 6 h 43 HAE (1013-1043). GMT), selon Roscosmos.

«Nous allons faire trois orbites et séparer plusieurs satellites», a déclaré Solodovnikov le mois dernier lors du Symposium SmallSat 2021. «Les orbites seront à des altitudes différentes. D’un point de vue technique, c’est une mission très difficile et en même temps passionnante.

En plus du vaisseau spatial CAS500 1 de Corée du Sud, la fusée Soyouz lancera un groupe de satellites plus petits conçus pour des démonstrations technologiques, des télécommunications, l’observation de la Terre, la recherche solaire, la surveillance des rayonnements, l’astronomie et des missions d’éducation.

L’une des charges utiles, appelée ELSA-d, présentera des capteurs et des techniques qui pourraient être utilisés lors de futures missions pour éliminer les débris spatiaux des voies de circulation orbitales très fréquentées. Développée par Astroscale, une société basée à Tokyo, la mission ELSA-d comprend deux petits satellites qui se sépareront en orbite.

Le plus gros des deux satellites ELSA-d, appelé le vaisseau spatial «Servicer», s’approchera du plus petit satellite «Client» à l’aide d’aides à la navigation embarquées. Les deux satellites seront amarrés et désamarrés plusieurs fois au cours de la mission de démonstration de six mois, simulant une approche à un morceau stable de débris spatiaux, puis s’entraînant pour un amarrage avec un objet en orbite.

ELSA-d, qui signifie End-of-Life Services by Astroscale-Demonstration, est la première mission commerciale à démontrer des technologies permettant d’éliminer les débris spatiaux de l’orbite. Les satellites ont une masse combinée d’environ 423 livres, soit 192 kilogrammes, et ont été construits par Astroscale au Japon et par Surrey Satellite Technology Ltd. au Royaume-Uni.

Les employés d’Astroscale à Hartwell, en Angleterre, superviseront les opérations d’ELSA-d après le lancement. L’agence spatiale britannique a autorisé la première mission du genre.

La société espère fournir des services d’élimination des débris aux opérateurs de satellites gouvernementaux et commerciaux après avoir prouvé sa technologie avec la mission ELSA-d.

Les autres charges utiles à bord de la fusée Soyouz-2.1a comprennent quatre satellites d’observation de la Terre GRUS, chacun d’environ 200 livres (environ 80 kilogrammes) de masse, de la société japonaise Axelspace. Les quatre satellites GRUS sont équipés d’imageurs optiques et rejoindront le premier microsatellite GRUS commercial d’Axelspace déjà en orbite.

Dans un communiqué de presse, Axelspace a qualifié les quatre nouveaux vaisseaux spatiaux GRUS de «premiers satellites japonais produits en série». Ils seront capables d’imagerie à une résolution d’environ 8,2 pieds, ou 2,5 mètres. Avec cinq satellites GRUS, la constellation d’Axelspace pourra revisiter la même partie de la Terre en moins de trois jours.

Trois petits satellites de 17 livres (8 kilogrammes) du Technion, ou Institut israélien de technologie, voleront en formation alors qu’ils orbiteront autour de la Terre. Leur mission, connue sous le nom d’Adelis-Samson, sera de prouver la technologie des capteurs pour détecter les signaux des personnes, des avions et des navires.

Les trois satellites trianguleront l’emplacement de la source des signaux radio.

«Il s’agit d’un saut dans le domaine des satellites miniatures, dans les capacités du Technion, et pour tout l’État d’Israël, et qui fera du Technion un pionnier mondial dans les domaines de la géolocalisation et de la communication par satellite, avec des applications diverses, notamment recherche et sauvetage, télédétection et surveillance de l’environnement », a déclaré Pini Gurfil, chef du projet Adelis-Samson.

Deux relais de données commerciales CubeSats de la société canadienne Kepler Communications sont également en attente de lancement samedi.

Il existe également un CubeSat nommé Hiber 3 pour une société néerlandaise développant sa propre constellation de relais de données, et deux nanosatellites pour la société espagnole Sateliot et la société britannique Lacuna Space à des fins similaires.

Le vaisseau spatial NAJM 1 d’Arabie saoudite est un petit satellite pour l’observation de la Terre et les communications en orbite terrestre basse, et le microsatellite DMSAT 1 de 33 livres (15 kilogrammes) du centre spatial Mohammed Bin Rashid à Dubaï surveillera les gaz à effet de serre au-dessus des États-Unis. Émirats Arabes.

Un CubeSat nommé NanoSatC-BR2 du Brésil collectera des données sur le champ magnétique et l’ionosphère de la Terre, et un CubeSat sud-coréen nommé KMSL effectuera une expérience de feu en orbite terrestre basse.

Quatre petits satellites de l’Université technique de Berlin, numérotés Beesat 5 à 8, seront également lancés samedi.

Les quatre Beesats pèsent environ 375 grammes (0,82 livre) chacun et mèneront des expériences avec un système de communication UHF pour les liaisons radio inter-satellites et un récepteur de navigation par satellite, un tremplin vers des essaims plus performants de minuscules satellites qui peuvent travailler ensemble en orbite. .

Deux CubeSats sud-coréens en formation, nommés Pumbaa et Timon, tenteront d’observer la couronne solaire. Les satellites voleront à juste distance les uns des autres pour permettre à l’un des CubeSats de couvrir le disque du soleil, révélant la couronne solaire, ou l’atmosphère, à un capteur de l’autre CubeSat.

Le vaisseau spatial Unisat 7 de construction italienne sert à la fois de remorqueur spatial et de plate-forme d’expérimentation orbitale. Le vaisseau spatial de 70 livres (32 kilogrammes) a été construit par une société nommée GAUSS, une spin-off fondée par des ingénieurs de l’Université Sapienza de Rome.

Unisat 7 lancera six petits satellites de recherche éducative et scientifique de constructeurs en Argentine, en Allemagne, en Hongrie, en Italie et en Thaïlande, et poursuivra sa propre mission en réalisant des expériences en astrodynamique, communications, optique, contrôle d’attitude et détection des débris spatiaux. Unisat 7 héberge également une charge utile de radio amateur.

Le premier satellite tunisien, un CubeSat nommé Challenge One, est également à bord de la fusée Soyouz. Il y a aussi un petit vaisseau spatial nommé KSU-CubeSat développé par des étudiants de l’Université King Saud en Arabie Saoudite.

Un vaisseau spatial slovaque de l’Université de Košice, connu sous le nom de GRBAlpha, fera la démonstration de la technologie des détecteurs et de l’électronique pour une constellation planifiée de nanosatellites conçue pour étudier les sources de sursauts gamma, de puissantes explosions dans l’univers lointain que les astronomes pensent être causées par l’effondrement de la matière dans le noir. des trous.

Le SIMBA CubeSat, développé à l’Université Sapienza de Rome, aidera les scientifiques à suivre la migration des animaux à travers les parcs nationaux du Kenya. Une gamme d’animaux, des oiseaux aux grands mammifères, sera équipée de capteurs pour suivre leurs déplacements par satellite.

Trois CubeSats supplémentaires – allant d’un four grille-pain à une mallette – ont été développés par des instituts de recherche, des étudiants et des entreprises en Russie.

Des photos du déploiement de la fusée Soyouz vers la rampe de lancement de Baïkonour sont publiées ci-dessous.

Envoyez un e-mail à l’auteur.

Suivez Stephen Clark sur Twitter: @ StephenClark1.