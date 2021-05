La fusillade au collège de l’Idaho en blesse 3; élève capturé ⋆ .

Une fusillade dans un collège de l’est de l’Idaho jeudi a blessé deux étudiants et un gardien, et un étudiant de sexe masculin a été placé en garde à vue, ont annoncé les autorités.

Selon le shérif du comté de Jefferson, les blessures des victimes ne mettaient pas leur vie en danger Steve Anderson mentionné.

«Aujourd’hui, nous avons eu le pire cauchemar qu’un district scolaire pouvait rencontrer. Nous avons eu une fusillade dans une école ici à Rigby Middle School, »Jefferson School District Superintendent Chad Martin mentionné. «Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que le tireur a été appréhendé. Il n’y a plus de menace pour les étudiants.

La police a été appelée à l’école vers 9h15. Plusieurs forces de l’ordre étaient sur les lieux.

Lire la suite: La sœur de Ma’Khia Bryant a demandé de l’aide avant le tournage, selon les archives

Alela Rodriguez, à gauche, se promène avec son fils, Yandel Rodriguez, 12 ans, au lycée où des personnes ont été évacuées après une fusillade au collège Rigby voisin plus tôt jeudi 6 mai 2021, à Rigby, Idaho. (Photo AP / Natalie Behring)

Les élèves ont été évacués vers un lycée voisin et les parents se sont alignés pour retrouver leurs enfants.

Le sergent du shérif du comté de Bonneville. Bryan Lovell a déclaré que l’enquête était toujours en cours et qu’aucune information supplémentaire n’était disponible. Il a dit que l’école était toujours en train de rendre compte et de libérer tous les élèves.

Rigby est une petite ville située à environ 145 kilomètres au sud-ouest du parc national de Yellowstone. Le Rigby Middle School compte environ 1 500 élèves de la sixième à la huitième année, selon le Centre national des statistiques de l’éducation.

«Je prie pour la vie et la sécurité de ceux qui sont impliqués dans les événements tragiques d’aujourd’hui», a déclaré Gov. Brad Little dit dans une déclaration préparée. «Merci à nos forces de l’ordre et aux chefs d’établissement pour leurs efforts en réponse à l’incident.»

Le président de l’Idaho Education Association, Layne McInelly, a déclaré que le syndicat était prêt à fournir tout le soutien dont le personnel scolaire, les élèves et la communauté ont besoin.

Une bande de police marque une ligne à l’extérieur de l’école intermédiaire de Rigby après une fusillade plus tôt jeudi 6 mai 2021 à Rigby, dans l’Idaho. Les autorités ont déclaré que deux étudiants et un gardien avaient été blessés et qu’un étudiant de sexe masculin avait été placé en garde à vue. (Photo AP / Natalie Behring)

Lire la suite: Trois personnes arrêtées en Virginie par la fusillade mortelle d’une nouvelle maman et d’une petite fille

«Nous envoyons des pensées positives aux victimes de cet incident tragique et espérons leur rétablissement complet et rapide. La patience devra être primordiale pendant que les responsables de l’école et les forces de l’ordre enquêteront sur la situation », a déclaré McInelly dans un communiqué.

Les membres de la communauté rassemblaient des bouteilles d’eau et des collations emballées à apporter aux étudiants pendant qu’ils attendaient par temps chaud de retrouver leur famille. Rebecca Noah Casper, maire d’Idaho Falls, à proximité, a déclaré que les personnes souhaitant aider en donnant de l’eau et des collations devraient les apporter au Upper Valley Child Advocacy Center, plutôt que d’aller à l’école.

«Les Idahoans veulent aider. Se présenter n’est PAS utile. Prier et envoyer de bonnes pensées n’est JAMAIS inapproprié », a tweeté Casper.

L’attaque semble être la deuxième fusillade dans une école de l’Idaho. En 1999, un élève d’un lycée de Notus a tiré plusieurs fois avec un fusil de chasse. Personne n’a été touché par les coups de feu, mais un élève a été blessé par des débris ricochant du premier obus.

En 1989, un élève du Rigby Junior High a sorti une arme à feu, a menacé un enseignant et des élèves et a pris en otage une jeune fille de 14 ans, selon un reportage de Deseret News. La police a sauvé en toute sécurité l’otage d’une église voisine environ une heure plus tard et a placé l’adolescent en garde à vue. Personne n’a été abattu lors de cet incident.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager