La fusillade de Chicago montre comment la crise sanitaire du “racisme” de Lightfoot provoque des fusillades – RedState ⋆ .

La semaine dernière, l’échevin de Chicago, Raymond Lopez, du 15e quartier, a appelé le maire de Chicago, Lori Lightfoot, pour son affirmation ridicule selon laquelle le «racisme» à Chicago est une urgence de santé publique. Sur la base de cette affirmation, elle a redirigé environ 10 millions de dollars de financement fédéral pour l’aide COVID-19 afin de faire face à la crise de violence qui se déroule chaque week-end dans les quartiers de Chicago. J’y reviendrai dans un instant.

Aujourd’hui, nous avons une horrible vidéo diffusée sur Twitter montrant une fusillade mortelle samedi soir dans le quartier de Humboldt Park à Chicago.

AVERTISSEMENT : les événements capturés dans la vidéo sont graphiques et peuvent être dérangeants pour certains.

CBS Chicago2 rapporte que l’homme a été déclaré mort à l’hôpital avec une blessure par balle à la tête, et la femme est dans un état critique avec une blessure par balle au cou. L’homme aurait 25 ans et la femme 24. La fusillade a eu lieu vers 21 h 15, avec jusqu’à trois hommes qui ont tiré sur le couple qui se trouvait dans leur voiture.

Jusqu’à présent, aucun détail n’a été rapporté sur ce qui a conduit à la fusillade. Un fait que l’on peut discerner dans la vidéo est que les victimes semblent être hispaniques ou caucasiennes – peut-être portoricaines, car un grand drapeau de Porto Rico semble être attaché à la vitre latérale arrière du conducteur de la voiture.

Dans le même temps, presque tout le monde dans la foule qui les entoure et la ou les personnes que l’on peut voir tirer avec des armes de poing semblent tous être noirs. Comme vous pouvez le voir dans la publication sur Twitter, Elijah Shaeffer a sous-titré la vidéo avec le commentaire sarcastique qu’il s’agit d’une preuve de la « suprématie blanche » qui, selon le FBI, est la plus grande menace pour le pays.

C’est un triste commentaire sur la réalité moderne de la vie à Chicago que si vous effectuez une simple recherche sur Internet pour “Chicago Humboldt Park Shooting”, vous obtenez une liste de reportages sur de nombreuses fusillades au cours des derniers mois. Pour trouver des détails sur le tournage d’hier soir, il est nécessaire d’ajouter « 19 juin » aux termes de recherche.

Combien de ces personnes qui ont profité de l’occasion pour enregistrer les événements avec leurs téléphones portables les ont remis à la police ?

La base factuelle de l’affirmation de Lightfoot selon laquelle le « racisme » est une crise sanitaire est que les résidents noirs de Chicago ont une espérance de vie de neuf ans plus courte que les résidents non noirs. Apparemment, en utilisant la logique de Lightfoot, ce sont des racistes qui tuent des résidents noirs de Chicago à un jeune âge qui sont responsables de la réduction de l’espérance de vie moyenne.

C’était trop de bêtises pour que l’échevin de Chicago Lopez puisse l’accepter :

« La vie de gang de génération n’est pas seulement quelque chose qui est encouragé. C’est presque vénéré dans certains quartiers », a déclaré Lopez au Washington Examiner. « Si vous voulez vraiment arriver à ce qui est au cœur de beaucoup de cela, ce sont les gangs, et c’est l’effondrement limite de l’unité familiale dans beaucoup de nos quartiers … [Lightfoot] a évité d’appeler les gangs de notre communauté comme une source de violence dans notre ville.

Cela a été ignoré par Lightfoot la semaine dernière lorsqu’elle a affirmé: «À presque tous les moments de l’histoire de notre ville, malheureusement, le racisme a fait des ravages sur la santé et le bien-être de nos résidents de couleur et en particulier de ceux qui sont noirs.»

Lopez n’était pas d’accord avec ce sentiment car il s’applique aux problèmes de Chicago.

« Je pense que c’est un repoussoir pour éviter d’avoir à composer avec [gang and other issues], période. Plus de 200 meurtres dans la ville de Chicago, aucun d’entre eux n’a été commis à cause du racisme », a-t-il déclaré à l’Examinateur. « Je peux vous dire que la fusillade des gangs de la semaine dernière n’avait rien à voir avec le racisme. La fusillade à Englewood lundi matin, quatre personnes abattues, trois autres blessées, ne concernait pas le racisme.