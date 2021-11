La fusillade du centre commercial Black Friday en Caroline du Nord envoie les clients se démener, 3 tirs, 1 en garde à vue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un centre commercial de Caroline du Nord a été évacué après que trois personnes auraient été abattues vendredi après-midi.

« DPD enquête sur une fusillade dans The Streets at Southpoint », a tweeté vendredi la police de Durham, en Caroline du Nord. « Le centre commercial est en cours d’évacuation et sera fermé pendant que DPD enquête sur l’incident. Il est conseillé aux automobilistes d’éviter la zone. Il n’y a plus de menace dans le centre commercial. »

Une personne est en garde à vue en relation avec la fusillade, selon Fox 8, et trois personnes auraient été abattues.

Un journaliste de WRAL, qui se trouvait dans le centre commercial à ce moment-là, a publié une photo de la scène sur Twitter et a déclaré que la police avait escorté les acheteurs hors du centre commercial.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des visiteurs du centre commercial fuyant les lieux.

Le chef de la police de Durham, Patrice Andrews, a déclaré lors d’une conférence de presse que la fusillade avait eu lieu après une dispute entre deux groupes qui se connaissaient et qu’un enfant de 10 ans a été blessé par une balle ricochet.

Andrews a ajouté que la police recherchait d’autres suspects.