La fusillade du centre commercial de Tacoma fait fuir les acheteurs du Black Friday ; au moins un blessé

Une chasse à l’homme était en cours dans l’ouest de l’État de Washington vendredi soir après que des coups de feu dans un centre commercial bondé de Tacoma le vendredi noir ont fait au moins une personne blessée.

Aucun tireur actif n’est resté au Tacoma Mall, à environ 30 miles au sud de Seattle, a rapporté FOX 13 de Seattle.

La fusillade a fait fuir les acheteurs, certains s’abritant sur place et les magasins étant contraints de fermer.

LE TIR AU BLACK FRIDAY MALL DE CAROLINE DU NORD ENVOIE DES CLIENTS EN BROUILLAGE, 3 COUPS, 1 EN GARDE

Au moins une personne a été blessée vendredi soir dans une fusillade au centre commercial Tacoma. Tacoma est à environ 30 miles au sud de Seattle. (.)

« Nous avons entendu une bousculade traverser le centre du centre commercial et des gens essayant d’y entrer et le personnel de notre magasin est immédiatement allé verrouiller les portes », a déclaré le témoin Aury Moore à FOX 13. « Pendant qu’ils faisaient cela, ils avaient tout le monde dans Le magasin s’est déplacé vers l’arrière du magasin et est devenu bas. Une fois qu’ils ont eu tout le monde à l’arrière du magasin, ils ont ouvert l’arrière-boutique et ont demandé à tout le monde d’aller dans l’arrière-boutique et de nous offrir de l’eau et tout ça, et ils ont téléphoné appelé la police. »

Aucune arrestation n’a été signalée dans l’immédiat.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il n’y avait aucun mot sur l’état de la victime. Les autorités recherchaient également d’autres victimes.

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.