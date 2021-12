La fusillade du dernier tour a été faite « pour la télévision bien sûr »

Lando Norris pense que la fusillade du dernier tour de la Formule 1 pour le titre mondial était « pour la télévision », mais n’a pas voulu l’appeler injuste.

Max Verstappen a remporté la victoire du Grand Prix d’Abou Dhabi et le titre du championnat des pilotes après une fin controversée de la course de fin de saison de dimanche.

Le pilote Red Bull, sans faute de sa part, a eu une chance de remporter la victoire en fin de course lorsque le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a donné le feu vert aux cinq voitures entre le leader de la course Lewis Hamilton et Verstappen, deuxième. derrière la Safety Car.

Cependant, ils étaient les cinq seuls autorisés à le faire, même s’il y avait huit voitures doublées au total.

Norris, l’un de ceux qui ont été autorisés à se déchausser, dit que cela a été mis en scène pour permettre un bon visionnage de la télévision.

Interrogé par The Race s’il était surpris que seules certaines voitures soient autorisées à se déchausser, il a répondu : « Oui.

« Je ne savais pas vraiment que ce n’était que les premiers, jusqu’à Max.

« Alors c’était évidemment fait pour être un combat, c’était pour la télé bien sûr, c’était pour le résultat.

« Que ce soit juste ou non, ce n’était pas à moi de décider. Je dois juste féliciter les deux pilotes.

Il a ajouté que « de le faire soudainement juste pour le dernier tour et pour une fusillade d’un tour, je suis un peu surpris par. »

TOUR 58/58 La Safety Car est lancée – un tour pour décider du championnat !#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/LSJdZulMTt – Formule 1 (@F1) 12 décembre 2021

Son coéquipier Daniel Ricciardo a également été déconcerté par la décision, l’Australien l’un des pilotes qui n’a pas eu l’occasion de se défaire et a terminé P12, un tour plus bas.

« Honnêtement, je suis un peu sans voix », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça.

« Juste au moment où vous pensez que la saison ne pourrait pas être plus dramatique, c’est le cas.

«Je ne sais même pas si c’est bien parce que je pense que les téléviseurs des gens vont exploser, je ne pense pas qu’il puisse gérer autant de drames, je ne pense pas que les watts d’un téléviseur puissent le supporter. C’était beaucoup.

La décision de Race Control signifiait que Verstappen décrochait le titre mondial, Ricciardo heureux pour son ancienne équipe.

Il ressent cependant de l’affection pour Hamilton.

« Évidemment, d’un côté, je tiens à féliciter Max, champion du monde pour la première fois, et évidemment Red Bull, une équipe que je connais très bien, je suis bien sûr heureux pour eux », a-t-il déclaré.

« Mais je ne peux pas dire cela dans la même phrase et ne pas dire que je ressens pour Lewis parce qu’il avait la course sous contrôle et parfois ça ne tourne pas en votre faveur, la Safety Car – je veux dire que ça n’a pas seulement tourné en sa faveur, cela lui a évidemment coûté le titre.

« Je ressens évidemment pour lui, alors oui, c’est une fin d’année folle. »