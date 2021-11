La fusillade du jeune Dolph laisse les employés du magasin de biscuits de Memphis « traumatisés »

Témoigner jeune dauphinLe meurtre à bout portant a un impact puissant et douloureux sur les employés de la boutique de biscuits de Memphis… mais leurs patrons font ce qu’ils peuvent pour les soutenir.

Comme vous le savez, le rappeur était abattu chez Makeda’s Cookies et les propriétaires de magasins Maurice et Colline Pamela Dites-nous que les 3 membres du personnel travaillant pendant la fusillade de mercredi sont traumatisés, désemparés et incrédules.

Maurice et Pamela disent que les employés concernés seront autorisés à prendre un congé jusqu’à ce qu’ils se sentent assez bien pour revenir, et en attendant, ils resteront sur la liste de paie.

On nous dit qu’aucune des personnes travaillant dans le magasin n’a été blessée lors de la fusillade – une preuve solide que Dolph a été ciblé par le tireur – et les Hills pleurent et prient pour sa famille.

Maurice dit que Dolph – un client fréquent et défenseur de Makeda’s – était venu à l’intérieur pour acheter des cookies et était au téléphone lorsque les 2 hommes armés se sont arrêtés et ont commencé à tirer.

Comme nous l’avons signalé … les flics ont libéré images de surveillance des hommes armés et de la voiture de fuite — une Mercedes-Benz de couleur claire — mais aucune arrestation n’a été effectuée.

Il y a un mémorial de fortune à l’extérieur du magasin, qui est maintenant barricadé … et Pamela dit qu’ils ne savent pas quand ils rouvriront. Ils prennent le temps de laisser la communauté pleurer.

Il faudra peut-être un certain temps avant que les choses ne reprennent leur cours normal. Comme nous l’avons signalé, il y avait une autre fusillade Jeudi – non loin du magasin – qui a envoyé des personnes en deuil se précipiter du mémorial de fortune à Dolph.

Le magasin étant fermé indéfiniment, les Hills sont financement participatif pour aider à rester à flot et payer leurs employés… en recueillant plus de 14 000 $.