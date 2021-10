La fusillade du retour de Morgan State à Baltimore laisse un étudiant blessé: rapports

Une fusillade samedi soir lors du week-end des retrouvailles à la Morgan State University à Baltimore a fait au moins un étudiant blessé, selon des informations.

L’étudiant a été identifié uniquement comme un homme de 18 ans. La police qui est intervenue sur les lieux a trouvé la victime avec une blessure par balle à la poitrine, a rapporté FOX 45 de Baltimore.

La victime était dans un état stable dans un hôpital et était alerte et consciente, a rapporté la station.

Des responsables de l’université de recherche historiquement noire ont écrit sur Twitter que des coups de feu avaient éclaté vers 19 heures près du complexe Montebello sur le campus sud de l’université, mais FOX 45 a rapporté que la police avait été appelée dans la région près d’une demi-heure plus tôt.

Il n’y avait plus de menace active sur le campus, a affirmé l’université samedi soir, selon le Baltimore Sun.

Les coups de feu sont intervenus après que l’équipe de football de Morgan State ait perdu contre North Carolina Central 28-17 plus tôt dans la journée, et un jour après que le gouverneur du Maryland Larry Hogan et le représentant américain Kweisi Mfume aient été sur place pour l’inauguration d’un nouveau bâtiment de services aux étudiants, rapporta le Soleil.

Aucun suspect n’a été signalé en détention. La police a demandé à toute personne ayant des informations d’appeler les détectives au 410-396-2444, ou d’utiliser la ligne anonyme de Metro Crime Stoppers au 1-800-7-LOCKUP.