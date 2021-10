La fusion de la finance décentralisée et traditionnelle est inévitable

Lorsque la finance décentralisée, ou DeFi, est apparue pour la première fois il y a quelques années, il s’agissait davantage d’une curiosité et ne constituait certainement pas une forme de concurrence sérieuse pour la finance traditionnelle.

Cependant, en 2021, cela change rapidement. Désormais, DeFi devient un acteur majeur du monde économique, et les grands noms commencent à s’en apercevoir. Ce qui était autrefois une niche expérimentale est devenu un écosystème florissant pour les services financiers désintermédiés.

Et TradFi a maintenant deux choix : adopter DeFi et ses nouvelles opportunités, ou lutter contre elle, et risquer de s’aliéner toute une population de nouveaux utilisateurs affluant vers ces services ? Cependant, au final, DeFi et TradFi peuvent en fait avoir besoin l’un de l’autre pour avancer.

La montée de DeFi

Les protocoles de finance décentralisée définissent leur croissance par une métrique connue sous le nom de valeur totale verrouillée ou TVL. Il s’agit de la somme de tous les actifs liés à une plate-forme ou à un contrat intelligent donné. TVL est peut-être le mieux adapté à la façon dont les sociétés financières traditionnelles mesurent leur croissance en actifs sous gestion (AUM). Au moment d’écrire ces lignes, l’ensemble du secteur DeFi a amassé un montant impressionnant de 165 milliards de dollars pour tous ses services, y compris les échanges décentralisés, les pools de liquidités, les plateformes de prêt et bien plus encore.

Compte tenu de la trajectoire actuelle, il est raisonnable de supposer que cette tendance se poursuivra. De plus, il est plus que plausible que les différentes interfaces d’accès à DeFi ne feront que continuer à devenir plus conviviales et que la sensibilisation générale se répandra.

Comparez simplement la série de développements qui ont conduit à l’essor d’Internet lui-même, passant d’une nouveauté hautement technique à la force qui alimente littéralement le commerce mondial aujourd’hui, et en quelques décennies seulement.

Une partie de la raison de cette vague croissante d’adoption de DeFi vient des avantages profonds de la technologie décentralisée. Grâce aux blockchains sous-jacentes qui alimentent l’écosystème, les transactions dans DeFi sont sans confiance, complètement vérifiables et, lorsqu’elles sont effectuées correctement, très difficiles à interférer.

Ils viennent également sans barrières, à part l’accès à Internet, et en tant que tels, ils offrent leur large gamme de services financiers à n’importe qui, sans discrimination pour l’histoire ou le capital. C’est à des lieues de TradFi, qui réserve souvent certaines de ses opportunités les plus lucratives aux investisseurs accrédités.

Ancien vs Nouveau

Dans un avenir parfait, DeFi pourrait supprimer la majorité du monde financier hérité. Les plates-formes plus accessibles, abordables et pratiques dans la sphère numérique deviendront, elles surpasseront simplement leurs homologues avec moins de frais et des rendements élevés pour les investisseurs.

De manière réaliste, cependant, le système bancaire, les gouvernements et les régulateurs ne vont nulle part de si tôt.

Il est probable que l’avenir soit celui où ces deux systèmes deviennent de plus en plus interconnectés. Les puristes des deux côtés se moqueront de cette notion. Beaucoup dans TradFi ne voient pas les avantages de DeFi et vice versa. Cependant, une fois que des produits commencent à émerger qui peuvent démontrer les avantages potentiels à la fois au consommateur et au fournisseur, les esprits peuvent commencer à changer. En fin de compte, l’endroit où l’individu moyen place son argent décidera de ce que l’avenir lui réserve.

Cela place les deux industries dans une certaine impasse, mais aussi au bord d’une opportunité conséquente. La finance traditionnelle bénéficie déjà d’une vaste part de marché et d’infrastructures implantées dans le monde entier.

Il n’est pas nécessaire de le vider de l’intérieur et de recommencer, en particulier lorsqu’il fournit les avancées de base nécessaires au fonctionnement de DeFi. De même, DeFi est peut-être dans sa phase de « far west », mais les idées avancées et les opportunités créées sont trop innovantes pour être ignorées.

La voie à suivre est difficile mais nécessaire

Les régulateurs du monde entier ont du mal à savoir quoi faire avec DeFi. Le temps d’ignorer le secteur est révolu, interdire l’écosystème est irréaliste et l’embrasser est compliqué. Il suffit de regarder les récents événements entourant les tentatives de la SEC de réglementer les pièces stables, et ces problèmes sont évidents.

Malheureusement, pour la SEC, la voie à suivre sera probablement compliquée. Les avantages de l’intégration de cette nouvelle technologie sont trop importants pour être ignorés et, en tant que tels, les consommateurs seront de plus en plus exigeants.

Si les institutions en place n’aident pas à faciliter l’accès pour les consommateurs, elles le chercheront elles-mêmes.

Par conséquent, il est vraiment dans l’intérêt de tous que les membres des deux côtés commencent à trouver des moyens de travailler ensemble, car l’avenir aura besoin des deux. Rien de moins, et le monde financier mondial ne fera que devenir plus volatil dans les années à venir, pas moins.

Message d’invité par Will Hamilton de TCM Campital

Will Hamilton est responsable du trading et de la recherche chez TCM Capital. Will est fortement impliqué dans l’industrie de la crypto-monnaie depuis 2016, et avant cela, il a travaillé chez Pitt Capital Partners, la banque d’investissement interne de la maison d’investissement Washington H. Sol Pattinson (« ASX: SOL »).

