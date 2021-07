La “fusion” d’OxygenOS avec ColorOS n’est pas aussi simple qu’on pourrait le penser

Aux premiers jours de OnePlus, la société n’avait même pas son propre skin de logiciel Android. Le OnePlus One est livré avec Cyanogen OS, basé sur le populaire firmware personnalisé du début des années 2010. À l’époque, c’était un jumelage approprié pour une marque qui courtisait activement les passionnés d’Android. Mais après une scission acrimonieuse de Cyanogen un an plus tard, la société a dévoilé OxygenOS sur le OnePlus 2, sa propre création logicielle. Il a été surnommé “léger, mais puissant”, sans aucun “gimmick inutile”.

Au fil des ans, le logiciel Android propre de OnePlus, enrichi de fonctionnalités inspirées de sa communauté, est devenu un favori des fans. Même après la récente refonte de la conception d’OxygenS 11 – un changement polarisant pour certains – le logiciel de OnePlus est généralement considéré comme lisse, performant et agréable à utiliser.

Aurons-nous « OxygenOS dans le nom uniquement » avec Android 12 ?

C’est pourquoi les fans s’inquiètent de l’annonce récente selon laquelle OxygenOS de OnePlus partagera une “plate-forme commune” avec ColorOS de la société mère Oppo. C’est la dernière étape de “l’intégration plus profonde” de OnePlus avec Oppo, qui réorganise le premier en une sous-marque directe du second.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Maintenant, le ColorOS de 2021 est loin du cauchemar mal conçu et gonflé que nous avons vu sur les téléphones Oppo d’il y a cinq ans. Mais il est néanmoins assez différent d’OxygenOS, avec son propre ensemble de priorités.

Source : Alex Dobie / Android Central

Le scénario cauchemardesque pour certains fans de OnePlus est le lancement de futurs téléphones OxygenOS sur ColorOS en Occident, comme ils le font maintenant en Chine continentale. Cependant, le PDG Pete Lau a déclaré assez directement que cela ne se produisait pas et qu’OxygenOS persisterait sur les appareils OnePlus mondiaux.

L’autre crainte est celle d’un “OxygenOS de nom uniquement” – un micrologiciel de marque OxygenOS, mais qui s’avère n’être que ColorOS portant l’équivalent logiciel d’un chapeau haut de forme et d’une fausse moustache. C’est certainement une possibilité, mais à mon avis, il est beaucoup plus probable que OnePlus fera tout son possible pour conserver l’apparence d’OxygenOS, qui est étroitement liée au langage de conception de la marque. La seule question est de savoir dans quelle mesure l’influence de ColorOS peut être observée dans le produit final.

OnePlus insiste sur le fait que vous ne pourrez pas dire qu’OxygenOS 12 est basé sur le même code que ColorOS.

Pour sa part, OnePlus a déclaré: “C’est un changement que vous ne remarquerez probablement même pas car il se produit dans les coulisses.” Et sa déclaration sur l’avenir d’OxygenOS réaffirme son engagement envers le logiciel. Ce faisant, OnePlus fait passer son message avant d’éventuelles nouvelles émanant de détectives de logiciels trouvant des morceaux de ColorOS dans la prochaine version d’OxygenOS 12.

Pour décoder à quoi pourraient ressembler les futures versions d’OxygenOS, il vaut la peine d’examiner les raisons pour lesquelles OnePlus veut construire à partir des mêmes bases logicielles qu’Oppo. Ce n’est pas comme si OxygenOS avait échoué et devait être remplacé. En effet, l’entreprise donne souvent des chiffres sur la satisfaction des logiciels parmi ses utilisateurs, qui ont OnePlus au deuxième rang derrière Apple.

Source : Alex Dobie / Android Central

Entre les lignes de la déclaration OxygenOS et de l’annonce de la sous-marque Oppo, se trouve un aveu selon lequel les récentes mises à jour OnePlus ont été à la fois trop lentes à apparaître et moins stables qu’elles ne devraient l’être. OxygenOS 11 a mis plus de six mois de plus à arriver sur le OnePlus Nord que la série phare 8 ; il a ensuite dû être retiré peu de temps après le lancement en raison de bogues critiques. Les mêmes problèmes et retards s’appliquaient à la série OnePlus 7, qui au moment du lancement d’OxygenOS 11 avait à peine un an et était toujours l’un des meilleurs téléphones Android.

Rien de ce qui précède n’est bon, et les problèmes logiciels de OnePlus au cours de l’année écoulée ont sapé ses efforts pour devenir une marque de téléphones à part entière, avec plus que quelques téléphones sortis chaque année. La solution évidente, surtout à la lumière du nouveau statut de OnePlus en tant que sous-marque Oppo, consiste à faire appel à certaines des ressources logicielles de la société mère.

Un OnePlus plus grand a besoin d’une nouvelle approche des mises à jour logicielles.

Et les résultats, si l’on en croit le nouveau calendrier logiciel de OnePlus, sont prometteurs, avec des produits phares comme le OnePlus 9 Pro qui devraient recevoir trois ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité.

Nous entendons diverses choses sur l’influence de ColorOS sur la prochaine version d’OxygenOS une fois qu’elle sera finalisée. Mais tout changement de conception présent sera probablement un effet secondaire de la nouvelle configuration technique au lieu de son objectif principal. Au lieu de cela, cette dernière initiative se concentre sur l’extension de la prise en charge logicielle et sur la garantie que le logiciel est stable au lancement.

Donc, si vous vous inquiétez de la disparition des fonctionnalités d’OxygenOS que vous aimez dans votre OnePlus 7, 8 ou 9, ne perdez peut-être pas trop de sommeil pour l’instant.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.