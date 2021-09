La fusion Oppo/OnePlus devient de plus en plus réelle

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

Oppo licencie 20% de son personnel en Chine, apparemment en raison de licenciements. Cela vient après sa fusion en milieu d’année avec OnePlus. Les travailleurs de ses équipes ColorOS et wearables sont principalement touchés.

Lorsque la fusion Oppo/OnePlus a été annoncée plus tôt cette année, les fans s’inquiétaient des conséquences négatives potentielles. Cependant, il semble qu’Oppo, en particulier son personnel, fasse désormais les frais de la transaction.

Selon un nouveau rapport de Bloomberg citant “des personnes familières avec le sujet”, Oppo licencie 20% de son personnel de ses équipes de développement de logiciels ColorOS, de montres intelligentes et de produits audio basées en Chine. Cette décision concerne apparemment plusieurs licenciements de personnel après son intégration avec OnePlus. À cette longue liste d’employés s’ajoute un ralentissement économique qui se prépare en Chine en raison de la pénurie mondiale de chipsets et de nouvelles restrictions en réponse à la pandémie.

Oppo est devenu le plus grand OEM de Chine en janvier 2021, dépassant sa marque sœur Vivo et le leader chinois de longue date Huawei. Son implantation en Europe a également connu un certain succès. Sa part de marché dans la région a augmenté de 82 % en 2020, expédiant 6,5 millions d’unités au cours de la même période. Cependant, Oppo a également eu du mal à percer dans des régions clés comme l’Amérique du Nord, où OnePlus connaît plus de succès.

Les sources de Bloomberg notent que les équipes de recherche et développement d’Oppo au-delà de la Chine n’ont « pas encore » été affectées par des licenciements. On ne sait pas si d’autres suppressions d’emplois sont probables ou si Oppo est prêt à résister à la tempête dans les régions internationales. Néanmoins, il semble que le plus grand perdant de la fusion Oppo et OnePlus ne soit peut-être pas les fans des entreprises, mais leur personnel.