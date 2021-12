La fusion planifiée entre Google Duo et Meet échoue

Nous avons annoncé l’année dernière que Google allait éventuellement remplacer Duo en faisant de Meet son seul service d’appel vidéo. Cela reste le cas, mais le produit résultant sera principalement axé sur les entreprises et n’est plus conçu en interne pour être une fusion des deux applications, car Google n’a pas l’intention de créer une offre vidéo dédiée aux consommateurs.

Notre rapport d’août 2020 a révélé que Google souhaitait disposer d’un service d’appel vidéo unique pour les utilisateurs réguliers/personnels et professionnels. Cette décision faisait suite à la création d’une «équipe unifiée» trois mois plus tôt pour travailler sur les applications de communication grand public et d’entreprise.

En interne, il a été initialement présenté comme une fusion, avec le nom de code « Duet » – un portemanteau de Duo et moiet. Cette équipe a fonctionné pendant la majeure partie de l’année dernière dans la conviction que Duo et Meet allaient fusionner, résultant ainsi en un produit offrant le meilleur des deux services. Même alors, des sources de l’époque ont déclaré que la nouvelle direction et l’intérêt réduit pour la création d’un service client dédié ont été une surprise pour l’équipe Duo.

Cette direction a changé à la fin de 2020 lorsque la direction de Duo/Meet a communiqué en interne que l’équipe consolidée ne se concentrait plus sur les appels vidéo grand public et qu’elle allait à toute vitesse sur Meet en tant que produit principalement d’entreprise. Plus précisément, il n’y avait plus de désir de créer une application d’appel vidéo qui excelle à la fois dans les cas d’utilisation des consommateurs et des entreprises, dans un changement radical par rapport au plan de fusion / best of fourni quelques mois plus tôt. En fait, la mesure dans laquelle Google Meet serait plus convivial consisterait principalement à ajouter la capacité de Duo à appeler les utilisateurs via un numéro de téléphone, et pas seulement par e-mail ou par lien. Nous avons précédemment signalé que le chiffrement de bout en bout était également discuté en tant que fonctionnalité Duo pour Meet.

De l’équipe combinée d’appels vidéo de Google, l’écrasante majorité travaille aujourd’hui sur les fonctionnalités de Meet et d’entreprise. Pendant ce temps, cela vient du fait que Duo a connu un développement minimal l’année dernière, avec un rythme qui est pâle par rapport aux premières années / années intermédiaires du service et à l’itération en cours sur Meet.

Lorsqu’on lui a demandé de commenter, Google nous a dit qu’il n’y avait eu « aucun changement dans nos plans pour continuer à investir dans nos utilisateurs consommateurs ». Pour réfuter l’état de Duo, il a proposé la liste suivante de lancements de fonctionnalités en 2021 [after the direction change]:

Interface utilisateur Duo actualisée pour prendre en charge Material You Prise en charge étendue des tablettes et des appareils pliables Duo apporté aux téléviseurs Samsung Partage d’écran HD Nouveaux contrôles de partage d’écran Nouveaux contrôles et protections anti-spam Recherche de contacts améliorée Lancement de 18 nouveaux effets vidéo Beaucoup d’améliorations sous le capot de la qualité et de la fiabilité [Lyra audio codec]

Bien qu’il s’agisse d’un montant respectable, nous sommes conscients du contexte important des principaux ajouts de Duo présentés par Google comme des signes d’un développement actif.

1 : Original | 2: Nouvel écran d’accueil | 3-4 : Matériel que vous reconcevez

L’interface utilisateur Duo actualisée a été déployée en août pour remplacer l’écran d’accueil précédent qui fournissait un flux en direct à partir de votre caméra frontale. Google l’a changé en une simple vue de liste qui affiche l’historique des appels et le bouton « Nouvel appel » pour faire tout le reste. En fait, cette refonte correspond à une refonte donnée à Google Meet 10 mois plus tôt en octobre 2020, reflétant ainsi les priorités de l’entreprise. Dans les coulisses, on nous dit que le nouvel écran d’accueil a été conçu pour simplifier l’application afin de permettre un entretien et une maintenance plus faciles. La refonte obligatoire de Material You, qui ne faisait essentiellement que remplacer les principaux composants de l’interface utilisateur, est ensuite arrivée un mois plus tard.

Pendant ce temps, la prise en charge étendue des tablettes / pliables et Duo sur les téléviseurs Samsung sont directement nés d’un accord avec Samsung pour s’assurer qu’Android dispose d’une application / expérience vidéo de référence qui rivalise avec FaceTime. Les travaux dans ce domaine nous ont été décrits comme contractuels par une personne familière avec le développement.

De plus, les autres fonctionnalités – par exemple le partage d’écran qui a finalement été lancé en septembre 2020 – citées par la société étaient essentiellement en préparation avant et au milieu de la fusion et du changement de priorité.

Dans sa déclaration, Google affirme avoir une « feuille de route riche l’année prochaine pour les consommateurs et les utilisateurs professionnels », mais ne précise pas quel(s) produit(s) bénéficieront de ce travail.

Suite au brusque changement de direction à la fin de 2020, il n’y a pas de véritable feuille de route en place pour le développement de Duo, un remplacement dédié ou un arrêt au-delà de Google Meet, devenant finalement l’application « assez bonne » pour les utilisateurs réguliers qui souhaitent passer un appel vidéo. Bien que Google puisse garder à l’esprit une utilisation non professionnelle, la société pense en grande partie qu’une solution intégrée – par exemple Gmail avec Chat, Meet, Docs, etc. – suffira pour tout le monde.

Sous cette direction actuelle, Android dans les années à venir manquera d’un concurrent direct FaceTime. Alors que Meet pourrait éventuellement remplacer les boutons Duo trouvés dans les messages, le téléphone et d’autres applications avec l’intégration Duo, Google semble renoncer à avoir une application simple avec une liste de contacts où un clic démarre un appel vidéo immédiat. C’est un concept avec lequel les gens sont remarquablement familiers et auxquels ils s’attendent carrément sur leur téléphone de nos jours.

La déclaration complète de Google est ci-dessous :

« Il n’y a eu aucun changement dans nos plans pour continuer à investir dans nos utilisateurs consommateurs. Des milliards d’utilisateurs dans le monde comptent sur Google Workspace pour se connecter en toute sécurité. En 2020, Duo et Meet ont tous deux hébergé plus de 1 000 milliards de minutes de visioconférence, et nous prenons cette responsabilité au sérieux. Au cours des 18 derniers mois, l’équipe Duo a introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment des appels de groupe jusqu’à 32 personnes ; l’ajout de griffonnages, de masques et d’effets amusants avec le mode familial ; Duo pour Android TV, appels de groupe pour Nest Hub Max et bien d’autres. Rien que cette année, nous avons lancé une interface utilisateur Duo actualisée pour prendre en charge Material You, une prise en charge étendue des tablettes et des appareils pliables, apporté Duo aux téléviseurs Samsung, le partage d’écran HD et de nouvelles commandes de partage d’écran, de nouvelles commandes et protections anti-spam, une recherche de contacts améliorée et le lancement de 18 nouveaux effets vidéo ; ainsi que de nombreuses améliorations sous le capot de la qualité et de la fiabilité. Nous avons une feuille de route riche l’année prochaine pour les consommateurs et les utilisateurs professionnels, et nous sommes ravis de partager davantage en 2022. » porte-parole de Google

