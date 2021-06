La future Apple Watch aurait des capteurs pour mesurer la glycémie et la température corporelle | La technologie

Que pouvons-nous attendre de l’Apple Watch à l’avenir ? Un rapport Bloomberg révèle certaines des fonctionnalités possibles que nous verrons bientôt dans l’Apple Watch, notamment un capteur pour mesurer la glycémie et un autre pour la température corporelle.

Malgré le fait qu’il reste encore quelques mois pour la présentation de l’Apple Watch Series 7, les rumeurs ne s’arrêtent pas et ces dernières semaines, nous avons pu connaître certaines de ses caractéristiques possibles. Les premiers rendus avec son design possible sont même apparus, ce qui montre clairement que, une fois de plus, la nouvelle génération de la montre intelligente d’Apple ne va pas différer de l’apparence de ses prédécesseurs.

Maintenant, un rapport Bloomberg détaille que pouvons-nous attendre de l’Apple Watch Series 7, ainsi que les projets de la firme de Cupertino pour les modèles du futur.

Selon les nouvelles informations, signées par Mark Gurman et Debby Wu, etl Apple Watch à partir de 2021 n’offrira que de légères améliorations, tout comme les rumeurs précédentes avaient avancé. Plus précisément, la montre intelligente de cette année aura un écran avec des bords plus fins et une nouvelle technique de laminage qui permet à l’écran d’être plus proche de la couverture avant. De plus, l’Apple Watch Series 7 pourrait gagner légèrement, même si cette petite variation dans son épaisseur serait à peine perceptible par l’utilisateur.

Selon Gurman et Wu, ceux de Cupertino intégreront un processeur plus rapide pour optimiser les performances de l’appareil. Il offrira également une connectivité sans fil améliorée et offrira une fonctionnalité ultra-large bande mise à jour, la même technologie que nous avons retrouvée dans l’AirTag présenté il y a quelques semaines.

Il faudra attendre encore un an pour voir une Apple Watch avec des changements plus substantiels. Selon Bloomberg, le modèle 2022 intégrera les rumeurs attendues depuis longtemps pour les diabétiques, ainsi qu’un capteur pour mesurer la température corporelle.

Un autre détail fourni par Gurman et Wu est que En 2022, Apple présentera trois modèles de sa montre connectée. Outre le principal, qui pourrait s’appeler Apple Watch Series 8, nous verrons également le succès de l’Apple Watch SE et d’un nouveau modèle spécialement destiné aux athlètes de sports extrêmes.

Pour le moment on ne sait pas quand aura lieu la présentation de l’Apple Watch Series 7, mais si la société de Cupertino suit sa feuille de route habituelle, cela se produira avec l’annonce du nouvel iPhone 13 vers le mois de septembre.