La future course avec Lando Norris serait « fantastique »

Lando Norris veut un jour piloter des voitures aux côtés de la légende du MotoGP Valentino Rossi – et l’Italien est certainement prêt à le faire.

Rossi était un héros d’enfance de Norris, le pilote McLaren faisant référence à cela dans la palette de couleurs de bon nombre de ses conceptions de casques et de marchandises.

Le couple s’est rencontré pour la première fois à Silverstone en 2019, restant en contact depuis lors et surveillant de près la carrière de l’autre.

La carrière de course moto de Rossi est maintenant terminée, la légende du MotoGP s’étant retirée après la dernière manche de la campagne 2021 à Valence.

Cependant, à partir de 2022, Rossi devrait se concentrer sur GT Racing et, avec le temps libre supplémentaire dont il disposera, il souhaite participer à une future course de Formule 1. Et aussi, il partage le désir de Norris de disputer une course ensemble à l’avenir.

Norris avait déclaré qu’il aimerait s’aligner aux côtés de son héros Rossi pour une course automobile, faisant référence aux intérêts de Rossi en course GT, et l’Italien de 42 ans tient à ce que cela se produise.

« Je suis toujours en contact avec Lando parce qu’il est mon fan depuis le début. Il a fabriqué un casque spécial comme le mien à Monza. Je le suis beaucoup parce que je pense qu’il est un grand, un grand talent et qu’il est aussi très jeune, c’est un gars amusant », a déclaré Rossi à Motorsport.com.

« L’année prochaine, avec plus de temps, je veux essayer d’aller voir une course de Formule 1.

« A propos de courir ensemble l’année prochaine, ce serait fantastique pour moi parce que Lando est si rapide. Je vais courir en voiture et si je peux faire une course avec Lando, ce sera pour moi un grand, un grand plaisir car c’est très rapide et nous pouvons en profiter à coup sûr.

Alors que Rossi n’a pas encore confirmé ses plans de course GT pour l’année prochaine, l’avenir de Norris est certain alors que le Britannique se prépare à aider McLaren à obtenir la P3 dans le championnat des constructeurs 2021.

Avec deux manches à jouer, c’est devenu un énorme défi, car Ferrari détient actuellement cette position avec un tampon de 39,5 points sur McLaren.

En 2022, McLaren fait partie des nombreuses équipes qui cherchent à gravir les échelons grâce à la réglementation radicalement révisée.