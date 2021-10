La future partie du commerce de détail en litige avec Amazon : panel d’arbitrage

Le conflit entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’EA de Singapour a adopté une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail.

Dans ce qui peut être considéré comme un revers pour Future Retail (FRL), le tribunal d’arbitrage de Singapour a rejeté mercredi son affirmation selon laquelle il serait exclu du différend commercial en cours avec Amazon Inc en ce qui concerne son accord de fusion de Rs 24 713 crore avec Reliance Retail.

Cette position du panel d’arbitrage renforce encore la position d’Amazon selon laquelle FRL a violé l’accord contractuel en signant un accord de fusion avec Reliance Retail. De son côté, FRL s’est opposé à cette position d’Amazon en déclarant qu’il n’avait commis aucun tort car le contrat d’Amazon n’était pas avec FRL mais avec la société du groupe Future Coupons (FCPL).

Cependant, le groupe spécial d’arbitrage de Singapour a rejeté cette affirmation de FRL dans son ordonnance de mercredi en déclarant qu’« à ce stade, chacune des parties à l’un des trois accords est également liée par tous les termes des autres accords ». En termes simples, cela signifie que les trois accords doivent être lus ensemble et non séparément.

Exprimant son point de vue sur l’effet des doctrines du « Groupe de sociétés » et du « Groupe de contrats » sur le Pacte d’actionnaires à coupon futur (SHA), FRL SHA et le contrat de souscription d’actions (SSA), le panel d’arbitrage de trois membres a estimé que le « trois accords doivent être lus et interprétés comme constituant une opération commerciale complexe composée de plusieurs parties interdépendantes, exécutées en vue d’atteindre un objectif commun ».

« Cependant, le tribunal n’a rendu que deux conclusions définitives et concluantes concernant les trois accords : (i) chacune des parties est liée par la convention d’arbitrage FCPL SHA, y compris FRL nonobstant son statut de non-signataire, et (ii) la La convention d’arbitrage FCPL SHA s’étend aux litiges relevant de la FRL SHA et de la SSA. Le tribunal n’a rendu aucune conclusion définitive et contraignante sur l’efficacité des dispositions de fond contenues dans les trois accords », indique l’ordonnance de 69 pages.

Le tribunal a également déclaré qu’il « a compétence sur FRL dans cet arbitrage », la position qui est conforme au jugement de la Cour suprême du 6 août qui avait statué qu’une sentence d’un arbitre d’urgence de Singapour (EA) est exécutoire en vertu de l’arbitrage indien. et Conciliation Act, tout en rejetant l’argument avancé par FRL selon lequel une EA n’est pas un arbitre en vertu de la loi indienne car le terme ne trouve aucune mention dans la loi.

Le groupe Future a fait valoir qu’Amazon avait invoqué l’arbitrage dans le cadre de son accord avec FCPL dont FRL n’est pas partie. Amazon violerait les règles s’il était jugé qu’il avait un intérêt dans FRL car le gouvernement n’avait pas autorisé les investissements étrangers directs dans la vente au détail multimarques, avait-il déclaré.

Le conflit entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’EA de Singapour a adopté une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail a violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

Le 9 septembre, la Cour suprême avait suspendu toutes les procédures devant la Haute Cour de Delhi pour une période de quatre semaines concernant la question de l’exécution de la sentence provisoire d’EA qui avait empêché FRL de poursuivre son accord avec Reliance. Le SC a également ordonné aux autorités de régulation, y compris les régulateurs des marchés, le Securities and Exchange Board of India, la Commission indienne de la concurrence et le Tribunal national du droit des sociétés de ne pas émettre d’ordonnance définitive sur l’approbation de l’accord pendant quatre semaines, ce qui est toujours valable.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.