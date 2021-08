La future reine Eleanor a déménagé au Pays de Galles et ce sera sa nouvelle vie d’étudiante

C’était l’adieu à Leonor à l’aéroport de Madrid avec ses parents et sa sœur. Maintenant, il vivra au Pays de Galles, dans une école qui ressemble à quelque chose d’Harry Potter.

Quand on dit que l’internat ressemble au château de Poudlard, c’est parce qu’il ressemble à Poudlard. C’est le château de San Donato, qui est une forteresse du XIIe siècle.

Leonor étudiera ici pendant 2 ans. Selon ELLE Espagne, la princesse vivra comme n’importe quel autre étudiant, sans privilèges pour faire partie de la royauté. Vous partagerez une chambre avec trois étudiants de nationalité différente et aura l’obligation de nettoyer sa chambre et les parties communes de la chambre qui ne sont pas luxueuses. Chaque chambre a un lit, une armoire et une commode, et chaque élève fait sa lessive.