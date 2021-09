La G-League est également une option pour Usman Garuba à Houston

Usman Garuba, élu 23e de la Draft 2021 et sorti du Real Madrid pour aller aux Houston Rockets, s’apprête à réaliser son rêve de jouer en NBA. La situation se prête à un joueur comme luiComme ils peuvent acquérir l’expérience nécessaire dans cette année et les prochaines années dans une franchise qui n’a aucune pression pour obtenir des résultats après l’explosion de la saison dernière, dans laquelle le départ de James Harden a marqué la fin d’une étape pour eux. Mais cependant, le plan pourrait varier si le joueur madrilène montre un niveau d’adaptation plus faible que prévu.

Ce sujet est discuté à Houston avant l’arrivée des joueurs pour la pré-saison. Il est ouvert publiquement par Jonathan Feigen, rédacteur en chef du Houston Chronicle, sur le programme Texas Sports Nation.

Le sujet est centré sur Josh Christopher, le joueur repêché cette année qui a actuellement le moins de cache, mais Garuba et Sengun entrent également dans la conversation. Le seul non mentionné est Jalen Green, numéro deux de la liste totale de juillet dernier. La clé, ce sont les longues minutes, nécessaires à tous s’ils veulent progresser et devenir de bons joueurs pour la NBA. Ce ne sera pas dans tous les cas possible et Houston, selon le chroniqueur, est une des équipes qui utilise le plus la ligue de développement pour former les jeunes dans ces domaines.

“J’imagine qu’il serait très difficile pour Josh Christopher d’obtenir des minutes, à moins qu’il n’y ait des échanges et qu’ils déplacent certains des vétérans de l’extérieur. J’imagine qu’il sera une” vipère “pour de nombreux matchs. Vous voulez qu’il joue et c’est ce que Cela fait partie de l’histoire des Rockets. Ils le disent comme ceci : “Ce n’est pas une rétrogradation. Kevin Porter était là-bas l’année dernière. Clint Capela y a passé son année recrue. C’est ce que nous faisons avec les joueurs que nous apprécions, ils vont à la G-League. “Garuba a aussi besoin de temps : défensivement, il est très talentueux mais offensivement, il est vert et il a besoin de jouer. Des gars comme ça n’ont pas besoin d’un tronçon de quatre minutes dans chaque mi-temps avec les Rockets, ils ont besoin de 34 minutes avec le Des vipères pour rester en forme.”

L’équipe à laquelle ce journaliste fait référence est Vipères de la vallée du Rio Grande, la filiale G-League des Rockets. Une équipe qui, d’ailleurs, a été championne il y a deux ans et a donc joué l’Intercontinental. Autant dire que c’est une stratégie qui fonctionne, au moins partiellement. Kevin Porter, désavoué à Cleveland, a eu la chance d’y jouer et, après cela, a atteint un match de 50 points.

Alperen Sengun est un autre de l’avenir, même s’il a fait bonne impression dans la ligue d’été, mieux que Garuba, et il vient avec un bon CV de Turquie et il a parié sur lui avec un transfert de tours au repêchage.

Garuba pourrait suivre les traces d’autres Espagnols qui ont joué dans la ligue de développement de la NBA tels que Víctor Claver ou Juancho Hernangómez, avec un parcours différent dans leur carrière par la suite. L’engagement des Rockets envers les jeunes est très clair à reconstruire avec patience, mais il est vrai que l’espace dans l’équipe et sur le terrain n’est pas infini et Usman, malgré le bon travail accompli à Valdebebas au cours des deux dernières années, doit travailler ses capacités offensives pour devenir une arme dangereuse des deux côtés du terrain. Ce serait une bonne école.