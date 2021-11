La gaffe de la ligue noire de Joe Biden suscite une polémique intense

Le président Joe Biden prend un peu de chaleur pour une erreur qu’il a commise lors de son discours de la Journée des anciens combattants. Une vidéo montre Biden disant que le joueur de baseball noir Satchel Paige est « le grand nègre de notre temps ». Cependant, la citation complète révèle ce que Biden essayait de dire lors de son discours.

« Et je veux juste te dire, je sais que tu es un peu plus jeune que moi, mais, tu sais, j’ai adopté l’attitude du grand nègre – à l’époque, lanceur dans les ligues noires – a continué à devenir un grand lanceur chez les pros – dans la Major League Baseball après Jackie Robinson », a déclaré Biden, selon Forbes. « Son nom était Satchel Paige. »

MAINTENANT – Biden raconte une histoire sur le lanceur Satchel Paige, le qualifiant de « grand nègre de l’époque ». pic.twitter.com/uwnkUlBTsL – Disclose.tv (@disclosetv) 11 novembre 2021

Une fois Biden a déclaré que le hashtag « Racist Biden » était à la mode sur Twitter. Les gens sur les réseaux sociaux ont commencé à évoquer d’anciens commentaires ou déclarations que Biden a faits dans le passé. « Biden n’a jamais été le meilleur orateur, et il est connu pour faire des erreurs », a déclaré à Forbes Chris Haynes, professeur agrégé de sciences politiques et de sécurité nationale à l’Université de New Haven. « Ce n’est pas si différent de certaines gaffes verbales de George W. Bush. »

Bob Kendrick, président du Negro League Baseball Museum de Kansas City, Missouri, a déclaré à Newsweek que ce que Biden avait dit ne le dérangeait pas. « C’est un honneur, à nos yeux, que le président ait une telle affinité pour Satchel », a déclaré Kendrick. « Nous ne prenons absolument aucune offense à ce que le président a dit. En fait, nous félicitons le président de continuer à défendre cette histoire. »

Kendrick a poursuivi en disant que Biden « raconter les histoires des ligues noires signifie beaucoup pour nous. Je connaissais exactement le contexte dans lequel il parlait. Alors, naturellement, nous ne nous offusquons pas de cela. Il faisait une déclaration pour raconter l’histoire de ce héros intemporel du baseball noir qui a joué dans les ligues noires. C’est ainsi que les ligues s’appelaient. C’est le nom de notre musée. «

Paige a commencé sa carrière dans les ligues noires en 1926. Il continuera à jouer dans la ligue avant de faire ses débuts dans les ligues majeures en 1948 à l’âge de 42 ans, faisant de lui le plus vieux débutant de l’histoire des ligues majeures. Il a joué son dernier match majeur à l’âge de 59 ans et a terminé sa carrière en tant que champion des World Series, Negro World Series, six fois Negro League All-Star et deux fois MLB All-Star.