La gaffe de Man City freine les débuts de Grealish, alors que Leicester lève le bouclier communautaire

Une erreur coûteuse de Nathan Ake a assuré que les débuts de Jack Grealish à Man City étaient perdants alors que Leicester a levé le Community Shield à Wembley.

Un jeune Ville d’homme côté a pris le terrain alors que la signature du record Jack Grealish a été nommée sur le banc pour le Community Shield contre Leicester. Les adolescents Cole Palmer et Sam Edozie ont commencé pour les champions avec le gardien Zack Steffen.

Vainqueurs de la FA Cup Leicester, sans les défenseurs blessés Wesley Fofana, Jonny Evans, James Justin et Timothy Castagne, a fait ses débuts à Ryan Bertrand. Les autres recrues estivales Patson Daka et Boubakary Soumare faisaient partie des remplaçants.

City a menacé de sortir de l’impasse en sept minutes lorsque Ilkay Gundogan a produit un coup franc étincelant. Le ballon se dirigeait vers le coin supérieur, mais Kasper Schmeichel a rapidement traversé sa ligne pour repousser le ballon en coin.

Riyad Mahrez avait l’air vif après avoir eu le luxe rare d’un été sans football international. L’Algérien s’est enfui au contre après une passe en profondeur de Benjamin Mendy, mais Caglar Soyuncu est bien revenu pour bloquer sa frappe.

Leicester a finalement trouvé la joie dans un sens offensif à droite lorsque Ricardo Pereira s’est libéré. Sa réduction à Youri Tielemans a été immédiatement transférée à Ayoze Perez qui ne pouvait que rassembler un effort apprivoisé à bout portant.

Les deux équipes jouaient à un rythme soutenu, contrairement aux nombreux affrontements du Community Shield de ces dernières années. Le traditionnel lever de rideau de la nouvelle saison avait l’impression d’un match de compétition très disputé à l’approche de la demi-heure.

Une glorieuse opportunité s’est présentée pour le jeune de City, Edozie, après que le tir arraché de la starlette se soit envolé de manière inoffensive. La meilleure chance de la mi-temps reviendrait toutefois à Jamie Vardy.

Harvey Barnes a choisi le leader sans marque au deuxième poteau. Vardy a contorsionné son corps pour faire glisser le ballon légèrement derrière lui vers le but avant que le plongeon Zack Steffen ne déviât le ballon sur le poteau.

Quel arrêt de Zack Steffen ! ?? Le gardien américain dément Jamie Vardy avec un fabuleux arrêt à bout portant https://t.co/tGox7XSuAx

📺 @ITV #CommunityShield | #LEIMCI pic.twitter.com/ElOPKwYVkP – ITV Football (@itvfootball) 7 août 2021

Mahrez a raté une occasion de donner l’avantage à son équipe après la pause. Libéré avec une longueur d’avance de trois mètres, l’ailier a été contraint plus large qu’il ne l’aurait souhaité par Wilfred Ndidi et Ricardo Pereira en retraite et n’a pu que frapper son attaquant au-dessus de la barre.

Un rugissement a alors éclaté autour du stade alors que la signature la plus chère de l’histoire du football anglais a été présentée à l’action. Avec les scores toujours verrouillés à 0-0, Guardiola espérait que Grealish pourrait déverrouiller la porte comme il le faisait si souvent pour Aston Villa.

Grealish a sélectionné une poignée de passes incisives après avoir pris sa position habituelle sur la gauche. Mais trois semaines seulement après la fin de l’Euro 2020, le meneur de jeu manquait de son explosivité habituelle avec le ballon aux pieds.

Rodgers n’a pas perdu de temps pour amorcer ses changements et a fait ses débuts à Patson Daka et Boubakary Soumare.

Les chances claires sont devenues de plus en plus rares à mesure que les niveaux de forme physique de chaque côté étaient testés. A 10 minutes de la fin, le spectacle familier d’une séance de tirs au but à Wembley se profilait à l’horizon.

Heureusement, la fusillade redoutée semblait devoir être évitée lorsque Nathan Ake a abattu Kelechi Iheanacho à l’intérieur de la zone après avoir traîné en possession.

Iheanacho a assumé les responsabilités de tir au but avec Vardy déjà remplacé et a inscrit sa frappe dans le coin supérieur malgré le fait que Steffen ait mis la main sur le ballon.

Cela s’avérerait être l’action décisive du match alors que Leicester tenait bon pour lever le Community Shield à Wembley.