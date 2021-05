La gaffe embarrassante de Barnier à Westminster: «Il ajustait ses cheveux ou son postiche» | Politique | Nouvelles

L’ancien ministre français, M. Barnier, a expliqué en détail comment il souhaitait suspendre l’immigration en France jusqu’à cinq ans et renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l’UE. Dans ce qui est considéré comme un argumentaire pour mener les Républicains de centre droit aux élections présidentielles de l’année prochaine, M. Barnier a déclaré à la télévision française: «Je pense qu’en fait, nous devons prendre un certain temps, entre trois et cinq ans, et suspendre l’immigration. «Je ne parle pas d’étudiants, je ne parle pas de réfugiés qui doivent être traités avec humanité et force.

“Mais nous devons reconstruire l’ensemble du processus.”

M. Barnier a précédemment averti que la France pourrait suivre le Royaume-Uni hors de l’UE au milieu «de troubles sociaux et de colère» face à l’immigration et à l’incapacité de l’Europe à défendre ses frontières.

Il a déclaré que Paris devrait s’entretenir avec ses alliés de l’UE sur la manière de renforcer les contrôles aux frontières de l’UE et sur la zone Schengen sans passeport.

M. Barnier a ajouté: “Les problèmes d’immigration ne sont pas modérés … nous devons parler à nos voisins de l’accord de Schengen, nous devons peut-être mettre en place des contrôles aux frontières plus stricts.”

Les commentaires faits dimanche interviennent alors que M. Barnier, qui a représenté l’UE dans les négociations sur le Brexit de 2019 à 2021, cherche à susciter l’intérêt pour une candidature à la présidence l’année prochaine.

Jusqu’à présent, l’ex-ministre, membre du parti conservateur Les Républicains, n’est pas considéré comme l’un des principaux challengers de la réélection du président Emmanuel Macron.

Au fur et à mesure que l’anticipation grandit, une interview sur l’eurocrate refait surface, ce qui met en lumière sa personnalité.

En 2011, l’ancien ministre du Travail et du Trésor, Lord Paul Myners, aurait été incroyablement ennuyé par les réformes proposées par M. Barnier sur les agences de notation de crédit.

À l’époque, M. Barnier était commissaire au marché intérieur.

Lord Myners a lancé un avertissement brutal à son sujet, après avoir rappelé une gaffe embarrassante que M. Barnier avait faite à Westminster.

Il a déclaré à la Chambre des lords: «J’ai rencontré M. Barnier lorsqu’il était ministre.

«Il est venu nous voir au Trésor.

«Il est descendu dans le couloir et je le regardais.

«Je suis un grand fan d’art et j’ai été plutôt impressionné qu’il se soit arrêté pour regarder chaque tableau.

«J’ai pensé:« C’est un homme avec qui je partage un intérêt commun ».

«Jusqu’à ce que je réalise qu’il regardait son reflet dans le verre sur chaque peinture, et ajustait simplement ses cheveux ou son postiche.»

JUST IN: Boris Johnson n’a pas réussi à faire une “ divergence décisive avec l’UE ”

Lord Myners a ajouté: “C’est un homme que nous devrions traiter avec une très longue cuillère.”

À l’époque, même l’ancien dirigeant de la Lib Dem, Nick Clegg, passionné de l’UE, avait averti que M. Barnier n’était «pas un ami de la City de Londres».

Les craintes du Royaume-Uni à son égard semblent avoir été justifiées car, selon les rapports, le ministre a fini par favoriser la France.

Dans un rapport du Financial Times de 2011, le correspondant européen Alex Barker a noté comment la myriade de propositions bruxelloises avait laissé le monde financier britannique sous le choc et que les mesures avaient nui au secteur et affaibli les pouvoirs réglementaires britanniques.

Anthony Belchambers, directeur général de la Futures and Options Association, basée à Londres, a déclaré à l’époque à la publication: «La bureaucratie, les initiatives fiscales mal informées, les politiques protectionnistes et les coûts de« répercussion »élevés nuiront à la portée internationale de la ville.»

NE MANQUEZ PAS:

L’euro numérique pourrait être dommageable: “ Mettre en évidence les économies les plus faibles ” [INSIGHT]

Sturgeon a averti l’indépendance pour déclencher le chaos de citoyenneté [ANALYSIS]

Un allié de Starmer revendique le Parti travailliste pour la reprise malgré les défaites électorales [EXCLUSIVE]

Dans son rapport FT, M. Barker a également souligné que l’alarme sous-jacente à Londres était une peur plus viscérale; que M. Barnier et ses soutiens avaient utilisé le système réglementaire pour saper la force de Londres en tant que centre financier de l’Europe.

À l’époque, l’ancien Premier ministre David Cameron serait allé jusqu’à dire dans une interview au Financial Times qu’il pensait que M. Barnier faisait partie d’un complot dirigé par Paris.

L’ancien Premier ministre a déclaré: “Les Français ne voudraient pas que nous essayions de déplacer leur industrie aérospatiale en Pologne, donc je ne leur demande pas de déplacer notre industrie des services financiers à Francfort – oubliez ça.”

M. Barnier a toujours rejeté les plaintes contre lui comme «absurdes».