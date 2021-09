La gagnante de l’EuroMillions est décédée : Margaret Loughrey retrouvée chez elle en Irlande | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La police a décrit le décès de Margaret Loughrey comme une “mort subite”, mais il n’est pas considéré comme suspect. La femme de 56 ans, qui a remporté gros à l’EuroMillions irlandais en 2013, a été découverte aujourd’hui chez elle à Strabane, dans le comté de Tyrone, en Irlande du Nord.

Le PSNI (Police Service Northern Ireland) a déclaré à l’Irish Mirror : “La police a été informée de la mort subite d’une femme dans le quartier Ballycolman Lane de Strabane le jeudi 2 septembre.

“Une autopsie doit avoir lieu mais à ce stade, la mort n’est pas considérée comme suspecte.”

Un porte-parole du NIAS (Northern Ireland Ambulance Service) a déclaré: “Nous avons été appelés à une urgence dans le quartier Ballycolman de Strabane à 10h30 ce matin. Aucun patient n’a été retiré des lieux.”

Jason Barr, conseiller du Parti social-démocrate et travailliste de la région, a déclaré: “Mes pensées et mes prières vont à la famille Loughry et ils sont également avec des amis de Margaret. C’est un jour très triste.

“Margaret aurait été bien pensé… Elle a eu des hauts et des bas dans la vie comme nous tous, mais j’espère qu’elle est au repos maintenant.”

Le gain à la loterie a valu à la femme le surnom de “Maggie Millions” car, lorsqu’elle a obtenu sa fortune, elle était au chômage et vivait de prestations.

Mais en 2019, Mme Loughrey a affirmé qu’il ne lui restait que 5 millions de livres sterling après avoir été victime de nombreux vols.

S’exprimant dans une interview à l’époque dans un journal, elle a déclaré: “J’ai vécu cela pendant six ans et je ne crois pas à la religion, mais s’il y a un enfer, j’y ai été. jusqu’à cinq pierres et demie.

“J’ai gagné 27 millions de livres. Il me reste un peu plus de 5 millions de livres, mais j’en ai donné beaucoup aux gens. Je n’aurai jamais la paix tant que je vivrai.

“Même s’il ne me restait plus un centime, je ne le ferai pas.”

À la suite de sa manne massive, Mme Loughrey a acheté une série de propriétés, notamment des maisons et un pub.

Cependant, en août 2015, Mme Loughrey a été condamnée à effectuer 150 heures de travaux d’intérêt général après avoir été reconnue coupable d’avoir agressé un chauffeur de taxi.

Et l’année dernière, on lui a dit de payer 30 000 £ à un ancien employé à la suite d’une plainte pour licenciement abusif.