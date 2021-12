La gagnante de Walk The Line, Nadiah Adu-Gyamfi, réplique aux « fausses » affirmations

Le chanteur a exposé la « vérité » (Photo: Matt Frost/ITV)

La gagnante de Walk The Line, Nadiah Adu-Gyamfi, s’est prononcée contre les affirmations selon lesquelles sa victoire était une « correction » après avoir déjà été signée, expliquant qu’elle « repartait à zéro ».

La semaine dernière, le chanteur a été couronné vainqueur de la nouvelle émission ITV de Simon Cowell, présentée par Maya Jama et les juges vedettes Gary Barlow, Craig David, Alesha Dixon et Dawn French.

La candidate a essuyé ses larmes alors qu’elle repartait avec une somme étonnante de 500 000 £ après sa puissante performance de This Woman’s Work de Kate Bush.

Cependant, certains téléspectateurs ont critiqué son tour victorieux dans la compétition, citant sa carrière passée dans l’industrie de la musique, ayant joué sous le nom de scène Moko et sorti deux EP.

Dans un récent tweet, Nadiah a remercié tous ceux qui ont voté pour elle en déclarant : « Je t’aime de tout mon cœur et je chéris profondément chaque beau message que j’ai reçu jusqu’à présent. »

Cependant, elle a ensuite ajouté qu’ « il est temps que je remette les pendules à l’heure », en lien avec une interview avec The Sun où elle a abordé les critiques qu’elle a reçues.

« J’ai remarqué que les gens pensent que je suis signée sous le nom de Moko et que je valais des millions de livres, mais c’est loin d’être la vérité », a-t-elle déclaré, déclarant qu’elle « n’avait pas joué sous ce nom » depuis sept ans.

Elle a expliqué qu’en 2014, elle avait décidé de « devenir indépendante » et qu’elle était depuis une « musicienne à temps plein non signée et autogérée ».

« J’ai beaucoup grandi, donc je suis reconnaissante que cette émission m’ait donné l’opportunité de montrer aux gens qui je suis vraiment et de recommencer simplement en tant que Nadiah », a-t-elle ajouté.

Nadiah a remporté Walk The Line après avoir affronté une concurrence féroce de Scarlett Thomas, The Beatbox Collective, Rodney Earl Clark et Greg Charles.

Chaque soir de l’émission, les deux meilleurs interprètes sont confrontés à la décision d’« encaisser » et de remporter un prix, ou de « franchir la ligne » et de jouer pour avoir une chance de remporter un incroyable demi-million.

Plus : Simon Cowell



Il a été diffusé quotidiennement à partir du 12 décembre, avec six épisodes au total dans la première saison.

Alors que certains téléspectateurs ont exprimé leur confusion quant au format, affirmant qu’ils avaient du mal à comprendre son fonctionnement, un porte-parole d’ITV a déclaré à Metro.co.uk que « l’audience augmente en rattrapage », après une baisse après sa première.

Walk The Line est disponible pour regarder sur ITV Hub.

