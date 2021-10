La gagnante du Ballon d’Or, Ada Hegerberg, déclare que la patronne de Chelsea, Emma Hayes, a ” tout à fait raison ” de prétendre que les femmes devraient recevoir plus d’argent du Championnat d’Europe l’année prochaine

in

L’attaquante de l’Olympique Lyonnais Ada Hegerberg a exprimé son soutien à l’entraîneur de Chelsea Emma Hayes au sujet du débat en cours sur le prix en argent des Championnats d’Europe féminins 2022.

L’UEFA a récemment annoncé que la cagnotte du tournoi basé en Angleterre est passée de 6,9 ​​millions de livres sterling à 13,7 millions de livres sterling pour les 16 pays participants – juste une fraction des 317 millions de livres sterling qui ont été partagées entre les 24 équipes du championnat masculin Euro 2020.

Hegerberg, quintuple vainqueur de la Ligue des champions, est en plein accord avec Hayes

Hayes est pionnière pour plus de salaire pour les femmes dans le football

Réagissant à l’augmentation, le patron des Blues Hayes a récemment déclaré à la BBC : « Ce n’est pas assez d’argent. C’est loin d’être la somme d’argent nécessaire. »

Hegerberg, vainqueur du Ballon d’Or, a déclaré : « Emma Hayes a fait un commentaire sur ce sujet, et elle a tout à fait raison.

«Je suis un joueur et de mon point de vue, mon travail est de performer. Mais ce qui est important dans ce sujet, c’est que nous ne sommes pas dans une position où nous devrions être reconnaissants pour tout ce qui nous est donné.

« Je sais que sans performance, rien ne suit, mais cela ne signifie pas que vous devez être reconnaissant. Certaines choses devraient être un strict minimum.

Soixante-six fois internationale norvégienne Hegerberg est devenue la première femme à remporter le Ballon d’Or en 2018

Les remarques de Hegerberg ont un poids important. La Norvégienne de 26 ans, quintuple vainqueur de la Ligue des champions avec Lyon, est entrée dans l’histoire en 2018 en devenant la première femme à recevoir le Ballon d’Or.

L’attaquant, qui détient le record du plus grand nombre de buts en Ligue des champions, est absent depuis près de deux ans à la suite d’une série de blessures.

Mais elle sera dans l’équipe lyonnaise pour le match d’ouverture de leur campagne européenne contre Hacken en Suède mardi.

“Je vais être honnête, cela a été très difficile et mentalement difficile”, a déclaré Hegerberg en évoquant sa mise à pied pour blessure de 20 mois.

«Mais je le vois de manière positive. J’ai grandi incroyablement, en tant que femme et footballeuse, et cela me donne de la force pour les années à venir car cela m’a façonné.

“Le football, les fans, mes coéquipiers m’ont manqué et je ne considérerai plus jamais le football comme acquis. Je suis motivé, dynamique et prêt à donner le meilleur de moi-même pour la prochaine partie de ma carrière. »

