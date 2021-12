La gagnante stricte, Joanne Clifton, était en larmes à cause du diagnostic d’arthrite

Ore Oduba et Joanne Clifton ont été sacrés vainqueurs Strictly en 2016 (Photo : Guy Levy/PA/BBC)

L’ancienne star de Strictly Come Dancing, Joanne Clifton, a rappelé comment elle avait « fondu en larmes » lorsqu’on lui a dit qu’elle pourrait avoir besoin d’une arthroplastie du genou au milieu de son diagnostic d’arthrite, car la danse était « toute sa vie ».

De 2014 à 2016, Joanne, 38 ans, était une danseuse professionnelle de la série BBC, en compétition avec DJ Scott Mills et le présentateur de télévision et de radio Ore Oduba.

Strictly était dans la famille, avec son frère Kevin Clifton, également en compétition sur Strictly de 2013 à 2019.

Alors qu’elle était ravie de remporter le Trophée Glitterball avec Ore, dans les coulisses, elle souffrait de douleurs intenses, se souvient-elle dans une interview.

Au cours de la tournée de 2015, la danseuse a souffert de douleurs au genou, persévérant jusqu’à ce qu’elle soit incapable de bouger « avec un genou enflé » lorsqu’elle s’est réveillée un jour.

« J’étais en larmes en me demandant si je m’en sortirais, mais je n’ai raté aucune émission », a-t-elle déclaré à Good Health, selon le Daily Mail.

Joanne a révélé la douleur qu’elle ressentait pendant la performance (Photo: Guy Levy)

Alors que Joanne a reçu un traitement pour sa douleur, elle a ensuite subi une IRM, quand on lui a dit que le cartilage s’était usé dans ses deux genoux et qu’elle pourrait avoir besoin d’une arthroplastie du genou.

« J’ai fondu en larmes car la danse était alors toute ma vie », a-t-elle déclaré.

L’arthrite est une maladie qui provoque des douleurs et une inflammation dans les articulations, explique le NHS, qui affecte plus de 10 millions de personnes au Royaume-Uni de tous âges.

Sa course victorieuse dans la série avec Ore est survenue un an après son diagnostic, car elle a admis qu’elle était « un peu idiote » car elle « a fait passer une bonne idée avant ma propre condition ».

Rappelant ce qu’elle ressentait au moment de la finale de 2016, elle a déclaré: « On m’avait dit lors de mon diagnostic en 2015 d’éviter les mouvements à fort impact. Nous avions pratiqué le saut toute la semaine.

« Le vendredi et le samedi, j’avais vraiment du mal. Je repense à cette danse maintenant et je pense : « Ooh, pour le bien de mes genoux, pourquoi ai-je chorégraphié tous ces sauts ? »

Après sa dernière danse avec Ore, Joanne a déclaré qu’elle ne pouvait » que boitiller » avec Claudia Winkleman au moment de recevoir leurs partitions.

« Mais gagner était un sentiment formidable malgré la douleur », a-t-elle ajouté.

Plus: Strictly Come Dancing



Joanne a quitté Strictly après sa victoire avec Ore, sa carrière de danseuse de salon touchant également à sa fin.

Elle joue actuellement le rôle de Morticia dans la tournée théâtrale de La famille Addams, expliquant que si elle souffre en exécutant la chorégraphie, ils font des changements pour s’adapter à son arthrite.

Strictly Come Dancing est disponible pour regarder sur BBC iPlayer.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire, une vidéo ou des photos de célébrités, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Strictly Come Dancing 2021: Oti Mabuse sanglote réunissant maman et papa après trois ans d’intervalle



PLUS : AJ Odudu de Strictly ne laisse pas une blessure au pied la ralentir alors qu’elle enfile une botte festive pour Noël avec la famille





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();