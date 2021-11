La galaxie de Michael Novogratz ajoute plus de B en actifs cette année alors qu’Ether prend de la vapeur

Commerce et investissement

La galaxie de Michael Novogratz ajoute plus de 3 milliards de dollars d’actifs cette année alors qu’Ether prend de la vapeur

AnTy4 novembre 2021

L’éther se généralise, un peu comme Bitcoin l’a fait il y a un an et demi. De plus, la crypto est en train de devenir une classe d’actifs.

Galaxy Digital Holdings (GLXY) du milliardaire de la crypto Michael Novogratz a enregistré son plus gros afflux de liquidités alors que Bitcoin et Ether ont atteint leurs sommets historiques.

Se négociant actuellement à un peu moins de 62 000 $, Bitcoin a atteint son ATH à 67 000 $ le 20 octobre. L’éther a quant à lui atteint un nouveau sommet mercredi à 4 675 $ et se consolide actuellement autour de 4 500 $, en hausse de plus de 520% ​​cette année jusqu’à présent.

Alors qu’Ether se rapproche de 5 000 $, Goldman Sachs a estimé que le prix de l’actif numérique devrait atteindre 8 000 $ d’ici la fin de l’année, car « il a suivi de près les marchés de l’inflation ». Le dernier pic des points morts d’inflation suggère plus de potentiel pour la deuxième plus grande crypto-monnaie.

La crypto devient une classe d’actifs

Fin octobre, Galaxy avait 3,2 milliards de dollars d’actifs, soit une augmentation de 45% par rapport au mois précédent, selon le directeur mondial de la gestion d’actifs, Steve Kurz. Au début de l’année, le gestionnaire d’actifs avait moins d’un milliard de dollars sous sa gestion.

L’un des principaux moteurs de sa croissance est le FNB canadien axé sur l’éther. L’ETF CI Galaxy Ethereum (ETHX) a amassé plus d’un milliard de dollars depuis son lancement en avril.

Selon Kurz, ce flot d’argent continuera de s’accumuler à mesure qu’Ether sera adopté par le grand public.

« La crypto est en train de devenir une classe d’actifs, pas seulement un actif. » « Du point de vue de l’infrastructure du marché et du développement de la classe d’actifs, Ether prend de l’ampleur, probablement comme Bitcoin l’a fait il y a un an et demi. »

Les actions GLXY ont également bondi de 13% au cours des trois premiers jours de novembre, après la tendance haussière de 50% le mois dernier.

Bitcoin face à la concurrence d’Ethereum

Les États-Unis n’ont pas encore vu d’ETF Ether bien que le premier ETF Bitcoin ait commencé à être négocié le mois dernier, mais il était lié à des contrats à terme négociés sur le CME, et un ETF crypto au comptant est loin d’être approuvé. Les analystes s’attendent à ce que l’ETF à terme Ether obtienne bientôt le feu vert, avant même que le fonds Bitcoin soutenu physiquement ne soit approuvé.

Outre le potentiel de lancement de son futur ETF, CME a également annoncé le lancement de Micro Ethereum Futures au début du mois prochain.

« Il est devenu clair au cours des six derniers mois que le bitcoin est confronté à la concurrence alors qu’Ethereum et d’autres actifs de couche 1 deviennent plus innovants, avec les cas d’utilisation DeFi et NFT, tandis que le cas d’utilisation principal du bitcoin continue d’être un actif numérique rare et fongible », a déclaré L’économiste en chef de Chainalysis Philip Gradwell.

Il a souligné comment 4 millions d’ETH supplémentaires ont afflué dans DeFi au cours des six derniers mois, portant le total à 17,6 millions d’Ethereum, soit 15% de l’offre totale d’Ether.

« Ce sont tous des développements très positifs pour la cryptographie, et je pense que son potentiel est maintenant plus clair que jamais », a déclaré Gradwell.

Bitcoin BTC

62 062,82 $

+0.43%

+0.23%

+1,02 %

Ethereum ETH

4 560,30 $

+0.81%

+1,38 %

+9.19%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.