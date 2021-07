LA Galaxy accueille le FC Dallas lors de la seizième journée

in

07/07/2021 à 04:30 CEST

Ce jeudi à 04h30 dans le Centre StubHub les visages seront vus Galaxie et le FC Dallas dans le match correspondant à la 16e journée de la Major League Soccer.

le LA Galaxie atteint la seizième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Ville sportive de Kansas dans le match précédent par un score de 0-2. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté sept des 11 matches disputés jusqu’à présent et cumulent un chiffre de 17 buts encaissés contre 17 en faveur.

Du côté des visiteurs, le FC Dallas a obtenu une égalité à double sens contre Whitecaps de Vancouver, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le LA Galaxie. Sur les 11 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le FC Dallas il en a remporté deux avec 13 buts pour et 17 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le LA Galaxie il a gagné quatre fois et perdu deux fois en six matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son résultat dans ce match, mais il devra se battre pour gagner. Aux sorties, le FC Dallas a un bilan de quatre défaites en quatre matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la LA Galaxie pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Centre StubHub, obtenant ainsi 24 victoires, sept défaites et sept nuls en faveur de la LA Galaxie. La dernière fois qu’ils ont affronté le Galaxie et le FC Dallas dans ce tournoi, c’était en août 2019 et le match s’est terminé sur un score de 2-0 en faveur de Galaxie.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir qu’avant que le match ne soit joué, le LA Galaxie est en avance sur le FC Dallas avec une différence de 10 points. le LA Galaxie Il arrive à la rencontre avec 21 points à son casier et occupant la troisième place avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le FC Dallas, est en onzième position avec 11 points.