LA Galaxy accueille le Houston Dynamo

15/09/2021 à 04h31 CEST

Jeudi prochain à 04h30, il aura lieu au Centre StubHub le duel entre Galaxie et le Dynamo de Houston lors de la trente-troisième journée de la Major League Soccer.

Les LA Galaxie affronte la rencontre de la trente-troisième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le Rapides du Colorado à son dernier match. Par ailleurs, les locaux ont remporté 11 des 23 matches disputés à ce jour avec un chiffre de 36 buts pour et 36 contre.

Pour sa part, Dynamo de Houston Il a remporté la victoire contre le Austin FC lors de leur dernier match de la compétition (3-0), avec des buts de Picault et Dorsey, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la LA Galaxie. Avant ce match, le Dynamo de Houston ils avaient remporté quatre des 24 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec 27 buts pour et 36 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le LA Galaxie Il a un bilan de sept victoires, quatre défaites et un nul en 12 matchs joués dans son stade, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Dynamo de Houston Il a un bilan de sept défaites et cinq nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade du LA Galaxie pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la LA Galaxie, les chiffres font état de huit victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Dynamo de Houston. Le dernier match entre Galaxie et le Dynamo de Houston Dans la compétition, il s’est joué en juillet 2020 et s’est soldé par un match nul (1-1).

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de 15 points en faveur de la LA Galaxie. Les LA Galaxie Il arrive à la rencontre avec 37 points à son casier et occupant la quatrième place avant le match. Quant à son rival, le Dynamo de Houston, est en douzième position avec 22 points.