LA Galaxy accueille les tremblements de terre de San Jose

in

20/08/2021 à 4h30 CEST

Le Galaxie joue ce samedi à 4h30 son vingt-septième match de Major League Soccer contre le Tremblements de terre de San José dans le Centre StubHub.

Le LA Galaxie atteint la vingt-septième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Rapides du Colorado dans le match précédent par un score de 1-2. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 10 des 19 matches disputés à ce jour en Major League Soccer avec un chiffre de 30 buts pour et 30 contre.

Pour sa part, Tremblements de terre de San José a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Minnesota United lors de leur dernier match, il vient donc au match pour arracher les trois points du LA Galaxie. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté cinq avec un bilan de 22 buts marqués contre 28 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le LA Galaxie a réalisé des chiffres de sept victoires, trois défaites et un match nul en 11 matchs joués sur son terrain, indiquant que le Tremblements de terre de San José Vous pouvez avoir une chance de marquer un score positif dans ce match. Dans le rôle de visiteur, le Tremblements de terre de San José Il a été battu à trois reprises sur ses 10 matchs disputés, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la LA Galaxie pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Centre StubHubEn fait, les chiffres montrent 22 victoires, 10 défaites et huit nuls en faveur de la LA Galaxie. La dernière fois qu’ils ont joué le Galaxie et le Tremblements de terre de San José dans cette compétition c’était en juin 2021 et le match s’est terminé par un 1-3 pour le Galaxie.

Concernant leur position dans le classement de la Major League Soccer, on constate que les locaux sont en avance sur leur rival avec un écart de neuf points. A ce moment, le LA Galaxie il compte 32 points et est en quatrième position. En revanche, les visiteurs totalisent 23 points et occupent la huitième position de la compétition.