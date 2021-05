LA Galaxy bat le Austin FC 2-0

15/05/2021 à 23:44 CEST

le Galaxie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Austin ce samedi dans le Centre StubHub. le LA Galaxy est venu à la réunion avec des esprits renforcés après avoir remporté la victoire 2-1 contre le Los Angeles FC. Du côté de l’équipe de Los Verdes, le Austin FC il a été battu 2-1 dans le dernier match qu’il a joué contre le Sporting Kansas City. Après le résultat obtenu, l’équipe de Los Angeles est deuxième à la fin du match, tandis que le Austin est le neuvième.

La première partie du match a commencé face à l’équipe de Los Angeles, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Lletget à la 35e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un résultat de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui LA Galaxy, qui a pris ses distances sur le tableau de bord avec un but de Chicharito à 77 minutes, clôturant ainsi la confrontation avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur du Galaxie a donné accès à Klještan, Cabral, Nick Depuy Oui Saldana pour Harvey, Lletget, Alvarez Oui Grandsir, Pendant ce temps, il Austin a donné le feu vert à Nick Lima, La mise en réseau, Sébastien Berhalter, Manneh et Stanley pour Jimenez, Stroud, Fagundez, Hoesen Oui Kolmanic.

Grâce à cette victoire, Galaxie parvient à monter à 12 points et reste en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que le Austin continue avec six points.

Fiche techniqueLA Galaxy:Bond, Williams, Steres, Villafaña, Araujo, Dos Santos, Harvey (Klještan, min.46), Lletget (Cabral, min.62), Grandsir (Saldana, min.71), Alvarez (Nick Depuy, min.71) et ChicharitoAustin FC:Stuver, Besler, Romaña, Kolmanic (Stanley, min.72), Pereira, Jiménez (Nick Lima, min.38), Fagundez (Sebastian Berhalter, min.59), Pochettino, Domínguez, Hoesen (Manneh, min.59) et Stroud (Réseaux, min. 58)Stade:Centre StubHubButs:Lletget (1-0, min.35) et Chicharito (2-0, min.77)