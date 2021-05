LA Galaxy bat les tremblements de terre de San Jose 1-0

30/05/2021 à 03:04 CEST

le Galaxie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire acharnée contre lui Tremblements de terre de San José, qui a battu 1-0 ce dimanche dans le Centre StubHub. le LA Galaxie Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Bois de Portland par un score de 3-0. Pour sa part, Tremblements de terre de San José perdu par un score de 1-3 lors du match précédent contre Sports de Kansas City et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, le Tremblements de terre de San José a été placé en septième position à la fin du match, tandis que le LA Galaxie est deuxième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié de l’équipe de Los Angeles a marqué un but, qui a débuté sa lumière au moyen d’un but dans son propre but de Tanner beason à la 70e minute. Finalement, la confrontation s’est terminée sur un score de 1-0.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Galaxie qui sont entrés dans le jeu étaient Saldana, Grand-père, Vázquez Oui Zubak remplacer Deux saints, Allvarez, Dunbar Oui Cabral, tandis que les changements dans le Tremblements de terre de San José Ils étaient Salinas, Marie, Wondolowski, rivières Oui Siad Haji, qui est entré pour remplacer Chofis lopez, López, Cowell, le fer Oui Espinoza.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, trois pour Deux saints, Araujo Oui Klještan, de l’équipe de Los Angeles et une pour Judson, de l’équipe de San José.

Avec ce résultat, le Galaxie monte à 15 points et reste dans l’accès à une place en séries éliminatoires pour le titre et Tremblements de terre de San José reste avec neuf points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants en Major League Soccer : le Tremblements de terre de San José tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Austin FC, Pendant ce temps, il LA Galaxie jouera contre lui Sondeurs de Seattle.

Fiche techniqueLA Galaxie :Bond, Nick Depuy, Steres, Villafaña, Araujo, Klještan, Dos Santos (Saldana, min.53), Alvarez (Grandsir, min.63), Cabral (Zubak, min.81), Dunbar (Vázquez, min.63) et ChicharitoTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Tanner Beason, Jungwirth, López (Marie, min 62), Thompson, Remedi, Judson, Chofis Lopez (Salinas, min 62), Cowell (Wondolowski, min 62), Espinoza (Siad Haji, min 74 ) et Fierro (Rios, min.67)Stade:Centre StubHubButs:Tanner Beason (1-0, min.70)