LA Galaxy et Jonathan Dos Santos se séparent

30/11/2021 à 18:49 CET

La romance entre Jonathan Dos Santos et LA Galaxy touche à sa fin. Après cinq saisons dans l’équipe de Los Angeles, la franchise américaine licencie son « joueur franchisé » depuis 2017. Une fois la saison en MLS terminée, le contrat du footballeur de 31 ans expire le 31 décembre et l’entité de Los Angeles n’envisage pas de le renouveler.

L’équipe où Chicharito joue également a terminé huitième de la Conférence Ouest, une place en dessous de la septième qui se qualifie pour les séries éliminatoires. Pour cette raison, l’entraîneur Greg Vanney souhaite élever le niveau de l’équipe pour la saison à venir, à commencer par le remplacement du poste de joueur de franchise. Ce contrat, plus substantiel économiquement, est destiné aux joueurs appelés à diriger leurs équipes. Le plus jeune des frères Dos Santos occupait la place depuis 2017, et le Los Angeles Galaxy va pouvoir signer un footballeur de niveau en remplacement.

Cependant, malgré le changement de cap, dans l’entité de Los Angeles, ils n’oublient pas l’héritage laissé par le Mexicain, qui a dépassé les 100 matchs en portant son maillot. Même s’il ne s’est pas fait remarquer dans la section offensive, avec 9 buts et 12 passes décisives en 103 engagements, Dos Santos a brillé défensivement, avec plus de 1 500 victoires et 686 interceptions.. Le compte LA Galaxy a dûment honoré Monterrey avec une vidéo de ses meilleurs moments en tant que joueur de Los Angeles. De plus, le président de la fanchise, Chris Klein, a souligné dans une déclaration d’adieu le « Le leadership de Jonathan sur et en dehors du terrain au cours de ses cinq saisons avec le Galaxy. »

#Merci Jona ✨ Les plus beaux souvenirs de @jona2santos. pic.twitter.com/EIKMoPLY5K – LA Galaxy (@LAGalaxy) 29 novembre 2021

La prochaine destination du milieu de terrain de 31 ans semble liée à son Mexique natal. Plus précisément, le Le Club América aspire depuis longtemps au plus jeune des frères Dos Santos. Justement, il s’agissait du dernier club de Giovanni, le frère aîné, et avec qui il avait déjà partagé un vestiaire à Los Angeles, au FC Barcelone et à Villarreal. Peu de clubs au Mexique seront prêts à affronter le profil élevé de Jonathan, crypté dans deux millions de dollars par an.