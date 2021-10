LA Galaxy et le Los Angeles FC font match nul 1-1 au StubHub Center

in

10/04/2021 à 04:06 CEST

Les Galaxie et le Los Angeles FC lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce lundi dans le Centre StubHub. Les LA Galaxie est venu vouloir reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Véritable lac salé et avec une séquence de trois défaites consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe de Los Angeles, le Los Angeles FC il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Bois de Portland et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Après le tableau de bord, le LA Galaxie a été placé en sixième position, tandis que le Los Angeles FC il est resté à la neuvième place à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Los Angeles FC, qui a inauguré le lumineux grâce à l’objectif de Tomber à la 11e minute. Mais plus tard, l’équipe de Los Angeles à la 19e minute a réagi et a égalisé le match grâce à un but de Grand-père. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Galaxie de Guillermo Barros Schelotto soulagé Joveljic, Lletget, Pêcheur, Stères et Klještan pour Victor Vazquez, Allvarez, Araujo, Coulibaly et Grand-père, tandis que le technicien du Los Angeles FC, Bob Bradley, a ordonné l’entrée de Ginella, Palais, Kim Moon Hwan et Danny Mousovski fournir Chrysostome, Edwards, Pain grillé et Rodriguez.

L’arbitre du duel a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Araujo, Grand-père et Nick adjoint du LA Galaxie et Edwards et Chrysostome L’équipe de Los Angeles a reçu un carton jaune.

Après cette égalité en fin de match, le LA Galaxie il s’est classé à la sixième place du classement avec 39 points, à la place d’un accès à une place à élimination directe pour le championnat. Pour sa part, Los Angeles FC avec ce point, il a obtenu la neuvième place avec 34 points à la fin du match.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Los Angeles FC comme lui LA Galaxie jouera un nouveau match contre lui Tremblements de terre de San José et le Bois de Portland respectivement.

Fiche techniqueLA Galaxie :Bond, Hamalainen, Coulibaly (Steres, min.77), Nick Depuy, Araujo (Fisher, min.69), Raveloson, Dos Santos, Víctor Vázquez (Joveljic, min.54), Grandsir (Klještan, min.78), Alvarez (Lletget, min.69) et ChicharitoLos Angeles FC :Blackman, Murillo, Farfan, Edwards (Palacios, min.46), Mamadou Fall, Atuesta (Kim Moon-Hwan, min.63), Crisostomo (Ginella, min.46), Cifuentes, Rodríguez (Danny Musovski, min.67) , Bénédiction et ArangoStade:Centre StubHubButs:Automne (0-1, min. 11) et Grandsir (1-1, min. 19)