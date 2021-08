LA Galaxy et les Whitecaps de Vancouver se partagent les points après un nul 1-1

in

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Centre StubHub et qui a affronté le Galaxie et à Whitecaps de Vancouver il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Le LA Galaxie voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Véritable lac salé. Du côté de l’équipe de Vancouver, le Whitecaps de Vancouver a dû se contenter d’un match nul contre le Minnesota United et a eu une série de trois tirages consécutifs. Après le résultat obtenu, l’équipe de Los Angeles s’est classée en troisième position, tandis que le Whitecaps de Vancouver, de son côté, est treizième à l’issue du duel.

La première partie du match a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Los Angeles, qui a ouvert le score avec un but de Cabral à la 32e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

La deuxième période a bien commencé pour l’équipe de Vancouver, qui a obtenu l’égalité avec un but de Veselinovic quelques instants après la reprise du duel, plus précisément à la minute 50, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la LA Galaxie a donné accès à Klještan, Saldana, Danny Acosta Oui Williams pour Deux saints, Villafaña, Allvarez Oui Grand-père, Pendant ce temps, il Whitecaps de Vancouver a donné accès à Raposo, Teibert, Gaule, Owusu Oui Bruno Gaspar pour Cavallini, Caio Alexandre, Caicedo, Metcalfe Oui brun.

L’arbitre a réprimandé Araujo par le Galaxie déjà Veselinovic par l’équipe de Vancouver.

Après cette égalité en fin de match, le LA Galaxie il s’est classé troisième au classement avec 32 points, en position de qualification pour une place en séries éliminatoires pour le championnat. Pour sa part, Whitecaps de Vancouver avec ce point, il a obtenu la treizième place avec 16 points à la fin du match.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Whitecaps de Vancouver comme lui LA Galaxie jouera un nouveau match contre lui Tremblements de terre de San José et le Minnesota United respectivement.

Fiche techniqueLA Galaxie :Bond, Williams, Coulibaly, Villafaña (Saldana, min.65), Araujo, Raveloson, Dos Santos (Klještan, min.65), Lletget, Alvarez (Danny Acosta, min.65), Grandsir (Williams, min.90) et CabralWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Godoy, Veselinovic, Brown (Bruno Gaspar, min.90), Jakob Nerwinski, Caio Alexandre (Teibert, min.46), Metcalfe (Owusu, min.78), Bikel, Brian White, Cavallini (Raposo, min.46 ) et Caicedo (Gauld, min.77)Stade:Centre StubHubButs:Cabral (1-0, min. 32) et Veselinovic (1-1, min. 50)