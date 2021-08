LA Galaxy hôte Colorado Rapids

in

17/08/2021 à 04:30 CEST

Le Centre StubHub verra mercredi à 04h30 l’affrontement entre les Galaxie et le Rapides du Colorado lors de la 26e journée de la Major League Soccer.

Le LA Galaxie atteint le vingt-sixième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le championnat après avoir fait match nul le dernier match joué contre le Whitecaps de Vancouver. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 10 des 18 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer et enregistrent une séquence de 29 buts marqués contre 28 buts encaissés.

Pour sa part, Rapides du Colorado Il a remporté la victoire contre le Dynamo de Houston lors de leur dernier match de la compétition (1-3), avec autant de Aboubakar, Galvan Oui Quartiers, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la LA Galaxie. Sur les 17 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Rapides du Colorado il en a remporté neuf avec un chiffre de 25 buts pour et 17 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le LA Galaxie a gagné sept fois, a perdu deux fois et a fait match nul une fois en 10 matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Rapides du Colorado vous pouvez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. Aux sorties, le Rapides du Colorado ils ont gagné quatre fois, ont été battus trois fois et ont fait match nul une fois lors de leurs huit matchs disputés, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Centre StubHub et le bilan est de huit défaites et huit nuls en faveur de la LA Galaxie. A son tour, l’équipe visiteuse a le vent en poupe dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs de suite au stade de la Galaxie. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans ce tournoi a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminé par un résultat de 0-2 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement d’un point en faveur de la LA Galaxie. L’équipe de Greg Vanney Il arrive au match en troisième position et avec 32 points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 31 points et occupent la quatrième position du tournoi.