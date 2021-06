LA Galaxy prend les trois points contre les tremblements de terre de San Jose (1-3)

27/06/2021 à 6h06 CEST

le Galaxie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-3 contre lui Tremblements de terre de San José ce dimanche dans le Stade Avaya. le Tremblements de terre de San José Il a affronté le duel avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 5-0 lors du match précédent contre Ville d’Orlando. De la part de l’équipe de Los Angeles, le LA Galaxie est venu de battre 1-2 à Whitecaps de Vancouver lors du dernier match joué. Avec ce bon résultat, l’équipe de Los Angeles est troisième, tandis que le Tremblements de terre de San José est dixième à la fin du match.

Le match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe de Los Angeles, qui a ouvert le score grâce à un but de Chicharito à la 11e minute, terminant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

La deuxième période a commencé face à lui LA Galaxie, qui a augmenté son écart grâce à un autre but de Chicharito, réalisant ainsi un doublet quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 50e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe de Los Angeles d’augmenter le score, augmentant les distances grâce à un but contre son camp de Jungwirth à la minute 70. L’équipe de San José a coupé les différences avec un but de Cowell à la 83e minute, concluant la confrontation avec un résultat final de 1-3.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Tremblements de terre de San José qui sont entrés dans le jeu étaient Cowell, rivières Oui Benjamin Kikanovic remplacement Judson, Marie Oui Jungwirth, tandis que les changements dans le Galaxie Ils étaient Dunbar, Klještan, Saldana Oui Zubak, qui est entré pour remplacer Grand-père, Lletget, Deux saints Oui Chicharito.

L’arbitre a décidé de mettre en garde quatre joueurs. De la part des joueurs de la Tremblements de terre de San José le carton jaune est allé à Judson, Remède Oui López et par le Galaxie admonesté Lier.

Avec 21 points, l’équipe de Greg Vanney classé troisième dans le tableau, au lieu d’accéder à une place en séries éliminatoires pour le titre, tandis que l’équipe dirigée par Matias Almeyda il était en dixième position avec 10 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe de San José jouera contre Minnesota United, Pendant ce temps, il LA Galaxie cherchera le triomphe devant Sports de Kansas City.

Fiche techniqueTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Jungwirth (Benjamin Kikanovic, min.85), Alanís, Judson (Cowell, min.55), Yueill, Remedi, López, Marie (Rios, min.85), Espinoza, Salinas et WondolowskiLA Galaxie :Bond, Nick Depuy, Coulibaly, Villafaña, Araujo, Lletget (Klještan, min.64), Dos Santos (Saldana, min.68), Alvarez, Cabral, Grandsir (Dunbar, min.64) et Chicharito (Zubak, min.72 )Stade:Stade AvayaButs:Chicharito (0-1, min. 11), Chicharito (0-2, min. 50), Jungwirth (0-3, min. 70) et Cowell (1-3, min. 83)