LA Galaxy prend les trois points contre les Whitecaps de Vancouver (1-2)

24/06/2021 à 6h36 CEST

le Galaxie a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Whitecaps de Vancouver ce jeudi dans le Stade BC Place. le Whitecaps de Vancouver voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Véritable lac salé par un score de 3-1, accumulant un total de quatre défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe de Los Angeles, le LA Galaxie il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Sondeurs de Seattle. Avec ce bon résultat, l’équipe de Los Angeles est troisième, tandis que le Whitecaps de Vancouver Il est treizième à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui LA Galaxie, qui inaugurait le lumineux grâce à un but de Chicharito. Après cela, la première période s’est terminée sur un résultat de 0-1.

Après la moitié du match est venu le but pour l’équipe de Vancouver, qui a mis les tables grâce à un but de Vélo à la 90e minute. Cependant, l’équipe de Los Angeles a avancé son équipe avec un but de Allvarez peu de temps avant la fin, plus précisément en 1990, mettant fin au match avec un résultat final de 1-2.

L’entraîneur de Los Angeles a donné l’entrée à Allvarez, Deux saints, Pêcheur, Saldana Oui Dunbar remplacement Cabral, Klještan, Villafaña, Victor Vazquez Oui Grand-père, tandis que de la part du Whitecaps de Vancouver remplacé Caio Alexandre, Caicedo, Raposo Oui Owusu pour marron, Teibert, Brian blanc Oui Baldisimo.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. Par les joueurs de Vancouver, le carton jaune est allé à Godoy et par le Galaxie admonesté Nick adjoint.

Avec cette victoire, le LA Galaxie Il monte à 18 points et se place à la troisième place du classement, occupant une place d’accès à une place à élimination directe pour le championnat. Pour sa part, Whitecaps de Vancouver il reste avec les sept points avec lesquels il a atteint ce jour de la compétition.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux LA Galaxie comme lui Whitecaps de Vancouver jouera un nouveau match contre lui Tremblements de terre de San José et le Sondeurs de Seattle respectivement.

Fiche techniqueWhitecaps de Vancouver :Crépeau, Rose, Godoy, Gutiérrez, Brown (Caio Alexandre, min.53), Baldisimo (Owusu, min.71), Bikel, Teibert (Caicedo, min.59), Dájome, Cavallini et Brian White (Raposo, min.71 )LA Galaxie :Bond, Nick Depuy, Coulibaly, Villafaña (Fisher, min.71), Araujo, Klještan (Dos Santos, min.60), Víctor Vázquez (Saldana, min.71), Lletget, Cabral (Alvarez, min.60), Chicharito et Grandsir (Dunbar, min.82)Stade:Stade BC PlaceButs:Chicharito (0-1, min. 47), Bikel (1-1, min. 90) et Alvarez (1-2, min. 90)