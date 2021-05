LA Galaxy prend trois points après avoir battu le Los Angeles FC 2-1

05/09/2021 à 04:02 CEST

le LA Galaxy a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-1 contre lui Los Angeles FC ce dimanche dans le Centre StubHub. le LA Galaxy est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Sounders de Seattle par un score de 3-0. De la part de l’équipe de Los Angeles, Los Angeles FC a récolté une égalité à un contre le Houston Dynamo, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Los Angeles a été placée en huitième position après la fin du match, tandis que le LA Galaxy est deuxième.

Bon début de rencontre pour lui LA Galaxy, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but de Chicharito à la 11e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui Los Angeles FC, qui a mis les tables avec un peu de Rossi à la 62e minute. L’équipe de Los Angeles a pris les devants grâce à un but de Deux saints à 79 minutes, mettant fin à la confrontation avec un score final de 2-1.

Le technicien de la LA Galaxy, Greg Vanney, a donné accès au champ à Harvey, Klještan, Dunbar Oui Alvarez remplacer Saldana, Grandsir, Zubak Oui Lletget, tandis que du côté du Los Angeles FC, Bob Bradley remplacé Farfan, Opoku, Moon Hwan Kim, Danny Musovski Oui Ginella pour Palais, Cifuentes, Sûr, Baird Oui Bénédiction.

L’arbitre a sanctionné sept joueurs avec un carton jaune, six pour les joueurs de la LA Galaxy et un pour les joueurs du Los Angeles FC. De la part des joueurs d’Angelenos, la carte est allée à Villafaña, Saldana, Chicharito, Deux saints, Harvey Oui Araujo et par les joueurs du Los Angeles FC afin de Blackmon.

Avec ce résultat, le LA Galaxy monte à neuf points et reste en position de qualification pour une place de qualification pour le titre et le Los Angeles FC continuez avec cinq points.

Fiche techniqueLA Galaxy:Bond, Williams, Steres, Villafaña, Araujo, Dos Santos, Saldana (Harvey, min 54), Zubak (Dunbar, min 63), Grandsir (Klještan, min 63), Lletget (Alvarez, min 75) et ChicharitoLos Angeles FC:Sisniega, Segura (Moon Hwan Kim, min 70), Murillo, Palacios (Farfan, min 46), Blackmon, Atuesta, Kaye, Blessing (Ginella, min 81), Baird (Danny Musovski, min 70), Rossi et Cifuentes (Opoku, min.46)Stade:Centre StubHubButs:Chicharito (1-0, min.11), Rossi (1-1, min.62) et Dos Santos (2-1, min.79)