LA Galaxy quitte l’Inter Miami sans marquer de points (2-3)

18/04/2021 à 23:22 CEST

le LA Galaxy a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 2-3 contre lui Miami ce dimanche dans le Inter Miami. Avec ce résultat, l’ensemble des Miami est onzième, tandis que le LA Galaxy il est troisième après la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Miami, qui a créé le lumineux grâce au succès de Robinson. Après cela, la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Los Angeles, qui a mis les tables avec un but de Chicharito dans la minute 62. Cependant, le Inter Miami il est allé de l’avant dans la lumière mettant le 2-1 grâce à un but avec une pénalité maximale de Higuain à 67 minutes. Mais plus tard, le LA Galaxy a réagi au concours en mettant le 2-2 avec un autre but de Chicharito, complétant ainsi un doublé à 73 minutes. Encore une fois, il composa le LA Galaxy, qui a renversé la situation sur le tableau de bord en obtenant 2-3 grâce à un but de Klještan à la minute 81, terminant le duel avec un score de 2-3 au tableau de bord.

Le technicien de la Miami, Phil Neville, a donné accès au champ à Higuain, Ulloa Oui Penn remplacer Morgan, Matuidi Oui Pizarro, tandis que du côté du LA Galaxy, Greg Vanney remplacé Harvey, Zubak, Klještan Oui Dunbar pour Saldana, Grandsir, Deux saints Oui Vazquez.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement Inter Miami. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Gonzalez Pirez Oui Gregore.

Avec ce résultat, le Miami reste avec zéro point et le LA Galaxy obtient trois points après avoir remporté le match.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Union de Philadelphie, Pendant ce temps, il LA Galaxy jouera contre lui New York RB.

Fiche techniqueInter Miami:McCarthy, González Pirez, Figal, Jones, Leerdam, Matuidi (Ulloa, min 82), Gregore, Pizarro (Penn, min 83), Robinson, Morgan (Higuaín, min 72) et HiguaínLA Galaxy:Bond, Nick Depuy, Steres, Villafaña, Fisher, Saldana (Harvey, min 58), Dos Santos (Klještan, min 70), Vázquez (Dunbar, min 78), Grandsir (Zubak, min 58), Lletget et ChicharitoStade:Stade Inter Miami CFButs:Robinson (1-0, min.45), Chicharito (1-1, min.62), Higuaín (2-1, min.67), Chicharito (2-2, min.73) et Klještan (2-3, min.81)