LA Galaxy remporte la victoire contre New York RB (3-2)

26/04/2021 à 02:33 CEST

le LA Galaxy a gagné 3-2 contre New York RB lors du match organisé ce dimanche dans le Centre StubHub. le LA Galaxy est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire par 2-3 contre le Inter Miami. Du côté de l’équipe du New Jersey, le New York RB il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Sporting Kansas City. Après le match, l’équipe de Los Angeles est restée leader de la Major League Soccer, tandis que le New York RB Il était à la quatorzième place à la fin du match.

La première équipe à marquer a été la LA Galaxy, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Chicharito dans la 9e minute. Mais plus tard, New York RB réagi et égalisé le concours grâce à un but de Gutman à 26 minutes. L’équipe de Los Angeles est allée de l’avant avec un autre but de Chicharito quelques instants avant le coup de sifflet final, à 42 ans, concluant la première mi-temps avec un 2-1 à la lumière.

En seconde période, il a marqué un but LA Galaxy, qui mettent plus de terres entre les deux grâce à un nouveau montant de Chicharito, réalisant ainsi un triplé à la 60e minute. Cependant, l’équipe du New Jersey à la 63e minute a réduit l’écart avec un but de Casers, mettant fin au duel avec un résultat de 3-2.

C’était un jeu dans lequel les entraîneurs utilisaient tous leurs changements. De la part des Angelenos, les joueurs ont sauté du banc Harvey, Klještan, Alvarez, Dunbar Oui Pêcheur remplacer Saldana, Vazquez, Deux saints, Grandsir Oui Chicharito. Les changements de la New York RB Ils étaient Duncan, Yearwood, Harper, Royer Oui Amaya, qui est entré par Valot, Nealis, Brian blanc, Fabio Gomez Oui Gutman.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré deux cartons jaunes à Grandsir Oui Alvarez, du LA Galaxy et trois à Clark, Davis Oui Yearwood du New York RB.

Avec ce résultat, le LA Galaxy monte à six points et reste en position de qualification pour les demi-finales de la conférence et la New York RB reste avec zéro point.

Fiche techniqueLA Galaxy:Bond, Nick Depuy, Steres, Villafaña, Araujo, Saldana (Harvey, min 68), Dos Santos (Alvarez, min 73), Vázquez (Klještan, min 71), Grandsir (Dunbar, min 78), Zubak et Chicharito (Fisher, min 78)New York RB:Carlos Miguel, Long, Nealis (Yearwood, min.46), Gutman (Amaya, min.86), Tarek, Valot (Duncan, min.46), Davis, Brian White (Harper, min.61), Clark, Cásseres et Fabio Gomez (Royer, min 62)Stade:Centre StubHubButs:Chicharito (1-0, min.9), Gutman (1-1, min.26), Chicharito (2-1, min.42), Chicharito (3-1, min.60) et Cásseres (3-2, min. 63)