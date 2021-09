LA Galaxy sauve un point contre Houston Dynamo (1-1)

16/09/2021 à 6h36 CEST

Les Galaxie et le Dynamo de Houston à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce jeudi dans le Centre StubHub. Les LA Galaxie Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Rapides du Colorado. Du côté de l’équipe de Houston, le Dynamo de Houston est venu de battre 3-0 à Austin FC lors du dernier match joué. Après le résultat obtenu, le LA Galaxie a été placé en quatrième position, tandis que le Dynamo de Houston il est resté à la douzième place à la fin du match.

Le match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Houston, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Picault à la 13e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Los Angeles, qui a égalisé grâce à un but de Chicharito à 61 minutes, clôturant ainsi le duel sur un score de 1-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Galaxie qui sont entrés dans le jeu étaient Joveljic, Lletget, Cabral et Klještan remplacement Allvarez, Victor Vazquez, Grand-père et Deux saints, tandis que les changements dans le Dynamo de Houston Ils étaient Cérén, Lassiter, Boniek Garcia, Figueroa et Mémo Rodriguez, qui est entré pour remplacer couronner, Maxi Urruti, Véra, Hadebe et Quintero.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Deux saints par le Galaxie déjà Véra, Cérén, Valentin, Quintero et Boniek Garcia par l’équipe de Houston.

Après cette égalité en fin de match, le LA Galaxie il s’est classé quatrième au classement avec 38 points, avec une place qualificative pour une place à élimination directe. Pour sa part, Dynamo de Houston avec ce point, il a obtenu la douzième place avec 23 points à la fin du match.

Les LA Galaxie affrontera le lendemain Minnesota United et le Dynamo de Houston jouera contre lui FC Dallas.

Fiche techniqueLA Galaxie :Klinsmann, Steres, Coulibaly, Hamalainen, Araujo, Raveloson, Víctor Vázquez (Lletget, min.63), Dos Santos (Klještan, min.83), Grandsir (Cabral, min.69), Chicharito et Alvarez (Joveljic, min.46 )Dynamo de Houston :Nelson, Hadebe (Figueroa, min.82), Parker, Lundqvist, Valentin, Vera (Boniek García, min.77), Quintero (Memo Rodríguez, min.86), Corona (Cerén, min.46), Dorsey, Maxi Urruti (Lassiter, min.76) et PicaultStade:Centre StubHubButs:Picault (0-1, min. 13) et Chicharito (1-1, min. 61)