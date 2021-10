La Galaxy Tab S8 Ultra pourrait être la première tablette de Samsung avec une encoche

Si vous voulez une alternative à l’iPad Pro, la série de tablettes haut de gamme Galaxy Tab S de Samsung est votre meilleur choix. Assurez-vous simplement d’obtenir le dernier modèle Tab S haut de gamme, et vous obtiendrez certainement le meilleur prix possible pour les tablettes Android. Samsung n’a peut-être pas le même contrôle sur le logiciel qu’Apple avec l’iPad Pro, mais les modèles Galaxy Tab S offriront toujours une excellente expérience. Ils présentent des conceptions tout écran, du matériel phare, une prise en charge du stylet et des panneaux OLED 120 Hz. La Galaxy Tab S8 Ultra est le produit phare de nouvelle génération de la série et a déjà fui à plusieurs reprises. Et à première vue, la Tab S8 Ultra pourrait être le premier appareil de Samsung avec une encoche.

Samsung a sauté l’encoche

L’iPhone X n’était pas le premier téléphone à présenter une encoche en 2017. Mais le compromis d’Apple entre la sécurité Face ID et la conception tout écran de l’iPhone a donné le ton dans l’industrie. Pendant la majeure partie de l’année qui a suivi, presque tous les nouveaux téléphones Android ont été dotés d’une encoche au sommet. Ces appareils ne comportaient même pas d’identifiant de visage et n’avaient pas non plus d’affichage parfait sur tous les écrans. Il a fallu un peu plus de temps au camp Android pour s’installer sur la conception actuelle du combiné : un affichage tout écran avec une caméra perforée. Apple est resté fidèle à l’encoche tandis que les fournisseurs d’Android ont défini leur propre identité de conception.

Le rendu de la Galaxy Tab S8 Ultra montre la conception avant et arrière. Source de l’image : @OnLeaks et 91mobiles

Samsung était particulièrement absent du camp des fabricants d’appareils Android vendant des sosies de l’iPhone X. Et Samsung était la société qui a été la pionnière de la conception de perforation que nous voyons actuellement sur la plupart des téléphones Android. Adopter l’encoche aurait facilement conduit beaucoup à critiquer la décision de Samsung de copier à nouveau l’iPhone. Le fabricant coréen a donc évité cela. En mettant un cran sur le Galaxy S8 Tab Ultra, Samsung ferait quelque chose qu’Apple n’a pas encore fait.

L’évolution de l’encoche d’Apple

La série iPhone 13 a apporté le premier changement de conception d’encoche. La lunette Face ID est plus étroite et plus haute qu’auparavant. Mais il est toujours là. Apple a ensuite surpris le monde avec un cran différent. Le MacBook Pro 2021 est disponible en deux tailles. Les modèles 14 et 16 pouces sont tous deux dotés d’écrans mini-LED avec des bords minces et des encoches en haut.

Apple a expliqué que l’encoche lui permet d’offrir aux utilisateurs plus d’espace d’écran. L’encoche fait partie de la barre de menu, ce qui signifie que l’utilisateur a toujours accès à un affichage 16:10 en dessous.

Certaines personnes pourraient ne pas aimer l’anomalie d’affichage, mais il n’y a rien de mal à cela. Il en va de même pour la prochaine tablette phare Galaxy Tab S8 Ultra.

L’encoche du MacBook Pro a fui pour de bon dans les jours qui ont précédé l’événement Unleashed d’Apple. On s’est demandé à l’époque si les fuites pouvaient être exactes. Et nous avons vu à l’époque un leaker de Samsung confirmer apparemment la fuite. Ice Universe a publié sur Twitter les rendus d’un MacBook Pro avec une encoche à côté des rendus de la Galaxy Tab S8 Ultra avec une encoche.

La renaissance de Notch pic.twitter.com/6nor7Ch1mU – Univers de glace (@UniverseIce) 18 octobre 2021

Le leaker a publié pour la première fois l’image de la Tab S8 Ultra début juin

Le design de la Galaxy Tab S8 Ultra fuit

Un autre leaker bien connu pour ses rendus d’appareils inédits semble confirmer le design de la Galaxy Tab S8 Ultra. OnLeaks s’est associé à 91mobiles pour fournir un ensemble d’images qui montrent la prochaine tablette haut de gamme de Samsung avec un design similaire au rendu d’Ice.

La tablette doit être utilisée principalement en mode paysage, compte tenu de l’emplacement de l’encoche. La tablette est dotée d’un grand écran de 14,6 pouces avec des bordures symétriques encore plus fines que ce à quoi on pourrait s’attendre sur une tablette. Si les rendus sont précis, les lunettes sont plus fines que l’iPad Pro. Et c’est pourquoi une encoche est nécessaire.

Le rendu de la Galaxy Tab S8 Ultra montre la conception de l’encoche. Source de l’image : @OnLeaks et 91mobiles

La découpe de la lunette maintient la caméra frontale, bien qu’il n’y ait pas de système de reconnaissance faciale 3D intégré dans cette encoche. Samsung a lancé sa technologie de caméra sous-écran avec le Galaxy Z Fold 3. Mais on ne sait pas si nous le verrons équiper d’autres appareils Samsung phares.

Les rendus de la Galaxy Tab S8 Ultra indiquent également que la tablette comportera quatre haut-parleurs et un port USB-C. Mais il n’y a pas de prise casque sur cette tablette. À l’arrière, il y a une bande magnétique de stylet S Pen et un appareil photo à double objectif.

Enfin, la fuite indique que la tablette mesurera 325,8 x 207,9 x 5,4 mm. Cela la rend plus grande et plus mince que la Galaxy Tab S7+.

Les tablettes pourraient être lancées au plus tôt fin 2021, mais une date de sortie définitive n’a pas encore été divulguée.