La Galaxy Watch 4 Classic se rapproche et devient personnelle dans des images en direct divulguées

Le Galaxy Unpacked de Samsung, qui est prévu pour le 11 août, devrait voir le lancement de ses nouveaux smartphones pliables comme le point culminant. La société est également sur le point de présenter la Galaxy Watch 4 exécutant le système d’exploitation Wear basé sur One UI lors de l’événement, et nous avons maintenant notre premier aperçu du système d’exploitation dans le monde réel.

Les images en direct obtenues par 91mobiles prétendent révéler la rumeur de l’édition Galaxy Watch 4 Classic avec Wear OS à bord. Les photos montrent des montres noires et argentées avec des lunettes arrondies, corroborant les rendus précédemment divulgués. La smartwatch fait également basculer le même matériau en acier inoxydable utilisé pour les modèles Watch précédents, ainsi que deux boutons physiques sur le côté droit.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Plus particulièrement, les images montrent les couleurs et les écrans de configuration initiale de Wear OS sur le successeur de l’une des meilleures montres intelligentes Android. L’interface est évidemment inspirée de One UI de Samsung, mais il n’y a pas grand-chose à entrevoir des photos divulguées.

Samsung et Google ont récemment annoncé leur intention de fusionner Wear OS et Tizen, il est donc intéressant de voir quel type d’expérience l’intégration apportera aux fans de l’appareil portable. La plate-forme fusionnée devrait offrir, entre autres, une autonomie améliorée et des temps de chargement des applications plus rapides.

La Watch 4 Classic est également livrée avec des bracelets en cuir blanc et noir. Il y a aussi une lunette physique autour de la montre avec des chiffres qui semblent marquer le bord de l’écran tactile. Samsung a également récemment donné un aperçu de One UI Watch en juin, bien qu’il reste à voir quelles autres révélations la firme a dans sa manche pour l’événement de la semaine prochaine.

Toujours le meilleur

Montre Samsung Galaxy 3

La smartwatch Android à battre

La Galaxy Watch 3 reste l’une des meilleures montres connectées Android à ce jour. Il offre de nombreuses fonctionnalités de santé et de remise en forme, un écran AMOLED lumineux et un design époustouflant avec une lunette tournante.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens.

