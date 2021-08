La Galaxy Watch 4 est le dernier espoir de Wear OS

Nous avons enfin pu voir tout ce que nous voulions voir sur la Galaxy Watch 4, et il y a plein de bonnes choses là-bas si vous voulez un portable Android. Quelles que soient les concessions que Google et Samsung ont dû faire pour créer ce partenariat, cela semble avoir valu la peine en raison du niveau d’intérêt pour les montres et de leurs prix raisonnables. Même moi, j’envisage d’en acheter un, et j’ai perdu tout intérêt pour Wear OS il y a longtemps.

Pour les consommateurs comme vous et moi, cela signifie que nous avons la possibilité d’acheter ce qui ressemble à un bon produit à un prix raisonnable. C’est important parce que je suis plus préoccupé par les avantages pour le consommateur que par la somme d’argent que gagne une entreprise d’un milliard de dollars. Mais pour la plate-forme Wear OS, cela est important de manière beaucoup plus large – si Wear OS 3 alimenté par Samsung ne peut pas favoriser l’adoption – rien ne le peut.

Source : Daniel Bader / Android Central

Oui, je sais que d’autres entreprises fabriqueront inévitablement de nouvelles montres. Google a Fitbit maintenant et ces choses comptent aussi. Je sais qu’il y aura d’autres montres Fossil et Mobvoi avec le potentiel d’être tout aussi bonnes, voire meilleures. Je parierais même de l’argent que nous verrons des marques de luxe comme Tag Heuer sortir de nouvelles montres alimentées par Wear OS 3. Pour les passionnés, et si vous êtes sur Internet en train de lire un article sur les montres Wear OS, vous sommes un passionné – ce sont des produits importants qui nous offrent plus de choix ou peuvent même être mieux adaptés.

D’autres marques sont importantes, mais pas assez pour porter Wear OS sur leurs épaules.

Fitbit comptera pour la foule qui veut un appareil de suivi de la condition physique, ce qui représente beaucoup plus de personnes que la plupart d’entre nous ne le pensent. Certaines personnes achèteront une montre de fitness basée uniquement sur le nom de la marque, et Fitbit est une bonne marque. Je n’oublie pas que ces montres d’autres sociétés, dont Google, ne sont pas un facteur. Ils ne sont tout simplement pas le facteur décisif.

Le fait est qu’une fois que vous quittez l’Amérique du Nord, vous ne voyez plus autant d’iPhones. La part de marché d’Android oscille globalement autour de 75 à 80 %. Dans certains endroits, vous ne verrez probablement jamais quelqu’un utiliser un iPhone. Je n’essaie pas de jeter sur Apple ou de lancer une sorte de guerre des cultures ici. Je le mentionne uniquement parce que cela signifie que la plupart des gens dans le monde ne peuvent pas utiliser l’Apple Watch.

Source : Android Central

L’Apple Watch est tout simplement meilleure que tout ce qui fonctionne sous Wear OS – et je déteste ça.

Je ne suis pas un compère d’Apple. Je pense que l’entreprise fabrique d’excellents produits qui fonctionnent parfaitement pour de nombreuses personnes, et c’est génial. Les entreprises qui utilisent Android fabriquent également d’excellents produits qui fonctionnent parfaitement pour de nombreuses personnes, ce qui est tout aussi génial. Vous devriez acheter ce qui fonctionne le mieux pour vous et ne pas vous soucier de ce que quelqu’un sur Internet dit à ce sujet. J’ai ici un iPhone et une Apple Watch 3 d’ancienne génération, et à moins que vous n’ayez utilisé à la fois l’Apple Watch et même la meilleure smartwatch Android, vous ne savez pas vraiment à quel point la plate-forme d’Apple est meilleure. Je déteste le dire autant que vous détestez le lire parce que je ne veux pas utiliser un iPhone, mais j’utiliserais probablement une Apple Watch. Je ne peux pas.

Les problèmes de Wear OS sont doubles : un logiciel maladroit et un matériel vraiment minable. Pour concurrencer l’Apple Watch, les deux doivent être corrigés, et depuis que Samsung a abandonné sa propre plate-forme de montre basée sur Tizen, l’Apple Watch est la seule concurrence. Une Apple Watch ressemble beaucoup à un iPhone. Il a un très bon matériel combiné à un logiciel qui pourrait être plus limité par rapport à Android, mais ce qu’il peut faire, il le fait très bien. Oui, il y a des bugs logiciels, et ce n’est pas parfait. Mais “ça marche tout simplement”.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

C’est ce que Wear OS et les appareils qui l’utilisent doivent réaliser. Si Samsung peut créer un produit qui “fonctionne simplement” sous Wear OS 3, il y a plus d’un milliard de clients potentiels. Les clients qui ne peuvent pas acheter une Apple Watch (ou qui n’ont pas envie d’en acheter une) veulent plus qu’une montre Bluetooth qui reçoit des notifications ou un tracker de fitness. Je crois que Samsung peut le faire.

Il y a tellement de clients potentiels pour la Galaxy Watch 4.

Si Samsung ne peut pas créer une excellente montre Wear OS et la rendre disponible pour tous ceux qui le souhaitent, rien de plus ne peut être fait. Aucune autre entreprise, y compris Fitbit de Google, ne peut concevoir, fabriquer et distribuer un produit comme Samsung. Aucune autre entreprise ne sera en mesure de fabriquer un produit de haute qualité et de le vendre à un prix raisonnable. Aucune autre entreprise ne peut sauver Wear OS.

Je n’ai aucune idée de ce que Google a dû faire pour amener Samsung à bord du train Wear OS en dehors de l’abandon du contrôle du logiciel. C’était peut-être suffisant. Peut-être que Google doit graisser les roues d’une autre manière. Je pense que cela en valait la peine, cependant.

