La Galaxy Watch 4 ressemble beaucoup à l’Apple Watch 3 (dans tous les sens)

Nous avons vu une multitude de nouveaux produits sympas au cours des derniers mois, mais je me retrouve le plus souvent obsédé par la Galaxy Watch 4. Il ne se retourne pas, ne se plie pas et n’utilise pas de puce folle configurée par Google. Mais c’est assez unique et important, ce qui est difficile à dire pour tout autre appareil portable sous Android.

La Galaxy Watch 4 devait être bonne, sinon porter l’OS serait mort.

Je pense que je me trouve fasciné par la Galaxy Watch 4 non pas à cause de ce que c’est, mais de ce qu’elle devait être. Je vais vous expliquer : c’est un très bon portable avec un très bon logiciel. Mais c’est aussi le pass Hail Mary qui permet soit d’économiser l’usure du système d’exploitation, soit de le condamner entièrement. Je pense totalement qu’il fait l’ancien.

Certes, j’étais très sceptique lorsque j’ai acheté ma Galaxy Watch 4. Cela faisait des années que j’utilisais un portable Android tous les jours car ils ne m’offraient pas assez pour supporter tout ce qui n’était pas génial. J’ai acheté quelques appareils au fil des ans chez Fossil, Skagen et Mobvoi après avoir vu à quel point tout le monde s’accordait à dire qu’ils étaient la crème de la crème des OS d’usure, mais j’ai quand même été déçu.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Source : Jerry Hildenbrand / Android Central

Vous allez détester cette partie, mais ce qui m’a le plus déçu, c’est que j’ai utilisé une Apple Watch. Oui, Apple est arrivé en retard à la soirée portable, et les deux premiers appareils n’étaient vraiment que quelque chose qu’un fan complet d’Apple voudrait, mais lorsque l’Apple Watch 3 est sortie, il semblait qu’Apple s’était ressaisi. Les ventes semblent étayer mon affirmation et l’Apple Watch 3 est devenue un appareil révolutionnaire. Après son lancement, j’ai remarqué que de plus en plus de gens en portaient un (du moins en Amérique du Nord) parce que c’était vraiment un bon produit.

Même des années plus tard, aucun système d’exploitation d’usure n’était aussi bon que l’Apple Watch 3 – jusqu’à présent.

Rien du côté Android des choses comparé, et c’était un peu triste. Pour aggraver les choses, Apple ne cessait de s’améliorer dans les wearables tandis que Google semblait prêt à laisser les produits se faner sur la vigne. Je n’utilise pas un iPhone tous les jours. Je ne veux pas utiliser un iPhone tous les jours. Cela signifie que je ne peux pas utiliser la « bonne » montre et à la place, je dois régler. Cela m’a complètement désactivé porter OS.

C’est pourquoi j’aime beaucoup la Galaxy Watch 4. Ce n’est pas seulement l’une des meilleures montres Android que vous puissiez acheter ; c’est la version Samsung et Google de l’Apple Watch 3 – et je le pense dans le bon sens.

J’en utilise un 23 heures par jour depuis environ un mois maintenant, et même si je veux en trouver un, je n’ai pas de plaintes sérieuses. Certes, aucun compromis ne me donne envie de le remettre dans la boîte et de l’expédier pour un remboursement. C’est déjà mieux que ce à quoi je m’attendais. Alors oui, ce n’était pas juste de se lancer dans une évaluation de produit en pensant que cela ne me plairait pas. Mais c’est exactement ce que j’ai fait, et j’avais totalement tort. Alors mettez-en un pour le GW4 car il a totalement mérité mes éloges.

Source : Android Central

Côté fonctionnalités, je vais bien. Il y a certaines choses que je n’aime pas particulièrement, comme avoir besoin d’utiliser l’application de Samsung au lieu d’une application Google unique et l’expédition sans l’intégration de Google Assistant est tout simplement stupide. Je veux toujours qu’une entreprise de technologie trouve comment promouvoir la santé et la forme physique pour les personnes ayant des problèmes de mobilité, mais c’est un tout autre problème. En fin de compte, cependant, la Galaxy Watch 4 fait tellement de choses que je peux gérer tout cela. J’aime particulièrement le suivi du sommeil intégré et toutes les données de sommeil qu’il fournit. L’insomnie est une épine dans mon pied depuis que je suis adolescent, et depuis que je suis un nerd, j’aime regarder toutes les données qui m’entourent.

Les autres capteurs de santé semblent être excellents – lisez pas exceptionnellement précis mais cohérent, ce qui est la partie importante – et peut-être même un peu mieux que ce que nous voyons sur l’Apple Watch 3 en 2021. Il peut y avoir plus ou de meilleures fonctionnalités sur les dernières Apple Watch, mais je ne dépense pas tout cet argent pour le savoir parce que j’aime ce que je vois ici. C’est un excellent début sur la voie du succès.

Le matériel est bon. Le logiciel est assez bon et s’améliore. C’est la première montre Android que je voulais utiliser depuis longtemps.

Plus important encore, l’expérience utilisateur n’est pas interrompue. La combinaison de ce matériel avec ce logiciel rend la Galaxy Watch 4 facile et, oserais-je dire, amusante à utiliser. Le slog de patauger dans le décalage de l’appareil, les logiciels mal conçus et les fonctionnalités qui n’ont jamais été à la hauteur du battage médiatique ont disparu. La seule chose que Samsung et Google devaient faire était juste ceci. Et ils ont réussi.

Dire que la dernière montre OS d’usure est aussi bonne qu’une Apple Watch vieille de quatre itérations n’est pas le plus grand éloge. Mais, dans ce cas, ce n’est pas censé être. Au lieu de cela, c’est quelque chose pris pour argent comptant qui fait un avenir prometteur pour les appareils portables de Google. Et pour tous ceux qui veulent en utiliser un.