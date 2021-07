La gale menace le troupeau de chèvres hispaniques dans la communauté valencienne

15/07/2021 à 9h30 CEST

La Conselleria de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana a organisé des brigades de soutien aux propriétaires de terrains de chasse pour la gale des haies s’est propagée chez les chèvres, une maladie qui affecte principalement la région des Ports, ainsi que l’Alt Maestrat et l’Alcalatén, dans une moindre mesure.

Le secrétaire régional de la Transition écologique, Paula Tuzon, s’est rendu cette semaine à Castellón, la principale province touchée, où il a expliqué les actions de renforcement de la Conselleria pour apporter un soutien aux propriétaires et détenteurs de chasse afin d’arrêter la propagation de la maladie.

Tuzón explique que la Communauté Valencienne a, depuis 2015, un Protocole d’action contre la gale sarcoptique en hutte caprine, dont la détection au nord de Castellón date de début 2019.

L’état de la maladie, qui varie entre 60% des spécimens et des cas spécifiques selon les zones, a conduit l’administration autonome à mettre en œuvre quatre axes de mesures visant à renforcer la coordination, l’information, la gestion de la chasse et le suivi des populations.

Trois nouvelles brigades de soutien aux chasseurs

Ce scénario est la mise en place de trois nouvelles brigades à Morella, Sant Mateu et Atzeneta pour superviser l’application du protocole sur le terrain. Le service soutiendra les chasseurs dans le tPrélèvement d’échantillons, distribution d’aliments médicamentés, réalisation de recensements et prélèvement d’animaux morts.

« De l’Administration, nous nous voyons dans la nécessité d’agir de manière subsidiaire. Pour autant que la partie privée ne va pas, dans ce cas, il faut renforcer la partie publique& rdquor ;, souligne le secrétaire régional, évoquant la participation limitée des propriétaires des terrains de chasse inclus dans le rayon d’action.

La loi sur la chasse réserve les obligations de gestion des zones de chasse à leurs propriétaires, également en termes d’apparition de maladies. Dans ce cas, il comprend la communication obligatoire, la distribution du traitement et l’abattement, pour des raisons de santé, des prélèvements suspects.

Ces demandes ont l’assistance et la collaboration de Transición Ecológica à travers le la distribution gratuite d’aliments, la distribution de kits de prélèvement, l’augmentation des quotas et la simplification du protocole selon le titulaire. A tous s’ajoutent désormais les brigades de renfort, avec un budget de 130.000 euros.

Les chèvres disparaissent petit à petit

L’Association des propriétaires ruraux pour la gestion des forêts et la conservation de l’environnement (Aproca) dénonce que les moyens mis en œuvre pour lutter contre la gale dans le cheptel caprin n’ont pas donné le résultat escompté à ce jour, tandis que peu à peu les chèvres disparaissent.

Un problème auquel l’économie générée par la chasse à l’intérieur n’échappe pas. « Les conserves qui étaient très récemment des références en quantité d’animaux et en qualité de trophées, celles que le chasseur recherche et pour lesquelles il paie des sommes importantes, ne sont même plus aujourd’hui l’ombre de ce qu’elles étaient il y a quelques années & rdquor ;, elles avertir.

En ce sens, de l’avis du Collège des vétérinaires de Castellón (Covetcas) jusqu’à présent, l’incidence de cette maladie parasitaire ne menace pas la fermes d’élevage qui, grâce aux vétérinaires de l’ADS (Agrupación de Defensa Sanitaria), sont aseptisé mais si elle n’est pas arrêtée à moyen terme, le manque de contrôle démographique de ces animaux sauvages pourrait faciliter la propagation d’autres maladies plus menaçantes.

Ce serait le cas, chez les ovins et caprins, des zoonoses comme la tuberculose ou la brucellose et des maladies comme l’agalactie ou l’arthrite encéphalite caprine (ECA), avec des taux de morbidité et de mortalité bien plus élevés que la gale.

La surpopulation de sangliers, un facteur de risque

De même, la surpopulation de sangliers est un facteur de risque contre la peste porcine africaine (PPA), qui est déjà présente dans neuf Etats européens et dont les foyers menacent la frontière franco-belge.

Selon le portail informatif Ciencia y Caza, La gale sarcoptique est l’une des maladies parasitaires ayant le plus d’impact sur la faune en général et sur de nombreuses espèces de gibier en particulier.. Il s’agit d’une zoonose hautement contagieuse (elle peut toucher l’homme) causée par l’acarien Sarcoptes scabiei.

Gale Elle est présente dans pratiquement le monde entier et, en plus des chèvres, elle peut affecter une multitude d’espèces, dont l’homme. Parmi les espèces touchées figurent les chèvres, les porcs, les moutons et les vaches, ainsi que la faune sauvage, le bouquetin, le chamois, le ruff (ongulés grégaires) et le renard. Cerfs, lapins, mustélidés, loups ou lynx, entre autres, peuvent également souffrir de la maladie.

Bien que sa propagation soit mondiale et puisse affecter une multitude d’espèces, certaines sont particulièrement sensibles et peuvent apparaître flambées épidémiques.

Dans le cas de la péninsule ibérique, certains d’entre eux ont émergé dans des populations de bouquetins et de chamois sur la côte cantabrique et même certains affectent des carnivores comme le renard ou le loup ibérique lui-même dans certaines régions.

Le lapin sauvage, très sensible à la gale

Le lapin de garenne est également une espèce très sensible qui peut fortement souffrir de l’impact de cette maladie.

L’acarien femelle creuse des galeries dans la couche cornée de la peau où il pond ses œufs, provoquant des processus d’inflammation et des démangeaisons intenses.

Plus tard, il évolue vers des zones d’alopécie (sans poils). Généralement, les symptômes apparaissent dans certaines zones de la peau (coudes, oreilles, partie ventrale de l’abdomen) se propageant au fur et à mesure que la maladie progresse.

Il existe différents degrés selon la surface cutanée atteinte, ce qui peut entraîner la mort des animaux atteints lorsque le processus devient général.

Lorsque des flambées épidémiques surviennent, des taux de mortalité élevés peuvent apparaître dans les populations touchées jusqu’à ce qu’ils se stabilisent finalement (caractère auto-limitatif de la maladie).

Les raisons de l’apparition de ces foyers sont, entre autres, le caractère grégaire de l’espèce et les fortes densités de population qui facilitent leur propagation.

Informations sur la gale sarcoptique : https://www.cdc.gov/parasites/scabies/

Cela peut vous intéresser: La peste de la mouche noire et sa puissante piqûre se répand en Espagne