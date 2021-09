La galère de Dani Alves avec Sao Paulo… il ne rejouera plus pour des raisons financières !

in

09/10/2021

Act à 19:10 CEST

Dani Alves et Sao Paulo se séparent définitivement. L’entité de São Paulo a publié ce vendredi un communiqué dans lequel elle a annoncé que le légendaire arrière latéral brésilien ne faisait plus partie de l’équipe première en raison de son absence lors des premières séances d’entraînement. Le joueur, par l’intermédiaire de ses agents, a déclaré au club qu’il ne reviendrait pas s’ils ne lui payaient pas ce qui lui est dû (1,7 million d’euros).

Dani Alves ne s’est pas entraîné ce vendredi, qui devait être la date de son retour après ses engagements internationaux et leurs vacances respectives. Le joueur a indiqué qu’il est payé ou qu’il ne joue pas et Sao Paulo a répondu en communiquant qu’il le sépare de la dynamique de l’équipe première et que, bien qu’il reconnaisse la dette envers Alves, le club lui a proposé une alternative équitable pour diviser le paiement.

Cependant, l’attitude du Brésilien n’a pas plu au conseil d’administration de São Paulo, qui a rompu toute relation avec le joueur et a annoncé que, dorénavant, la négociation du paiement de la dette passe entre les mains du service juridique et financier de l’entité.