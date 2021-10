La Galice ne traitera pas de nouveaux parcs éoliens pendant un an et demi

23/10/2021 à 9h02 CEST

Le débat sur les énergies renouvelables est sur la table. En attente. L’Espagne connaît une véritable explosion de projets de parcs solaires et éoliens. D’une part, les énergies renouvelables sont essentielles pour lutter contre le changement climatique. Mais, d’un autre côté, on s’inquiète des impacts causés par les plaques et les broyeurs. Face à l’avalanche de projets, la Xunta de Galicia a décidé d’intervenir. Défendre un « Planification ordonnée & rdquor; du secteur éolien. poursuit conjuguer développement, sécurité juridique et protection de l’environnement. Pour ce faire, un Moratoire de 18 mois. Pendant cette période, l’installation de nouveaux parcs éoliens ne peut pas être demandée.

Aura exceptions. Par exemple, en cas d’« incidence claire & rdquor; économique et social sur le territoire. Les mesures sont « visant à garantir un développement ordonné du secteur& rdquor;, a souligné le ministre de l’Économie, des Entreprises et de l’Innovation, Francisco Conde. Mais ils répondent aussi aux « délais de traitement & rdquor; établi par le gouvernement central. Certaines périodes qui ont eu un «effet d’appel& rdquor; pour traiter des parcs éoliens « qui n’avaient pas encore un degré de maturité suffisant & rdquor ;, a-t-il indiqué.

Condé a ajouté qu’une telle planification doit avoir «garanties légales& rdquor; pour les porteurs de projets. Mais, en même temps, il doit se conformer à « toutes les garanties environnementales et les conditions que les parcs éoliens ont & rdquor ;.

Le moratoire n’affectera pas 275 projets admis pour traitement en Galice, totalisant 7 200 mégawatts. Ils sont presque deux fois plus aujourd’hui. La mesure sera incluse dans la loi d’accompagnement des budgets de Xunta pour 2022, qui sera débattue mercredi prochain.

Très forte opposition de quartier

Très forte opposition de quartierIl y aura également des changements, par exemple, dans la distance que les éoliennes doivent garder des habitations. Actuellement, les éoliennes doivent être à au moins 500 mètres des habitations. Mais la nouvelle réglementation régionale déterminera la distance à la hauteur des moulins. Ils devront être situés à une distance cinq fois supérieure aux dimensions du broyeur, y compris les pales. Ainsi celles qui atteignent 200 mètres de haut (c’est la hauteur des éoliennes de dernière génération) devront être installées à un kilomètre des centres habités.

LDe cette façon, le Xunta cède à la très forte pression de voisinage contre les parcs éoliens, puisque c’est la hauteur des tours et leur proximité avec les villes qui sont l’argument principal des plates-formes de voisinage contrairement aux parcs éoliens.. Des plates-formes qui se mobilisent avec une force croissante dans toute la Galice.

Bien que le registre régional qui canalise les demandes de nouveaux parcs éoliens sera fermé du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023 le secteur ne sera pas paralysé. Car le traitement des projets déjà présentés va se poursuivre.

L’arrêt, selon le Xunta, permettra alléger la pression administrative actuelle posée par le grand nombre de demandes en cours. Une pression qui a contraint la Xunta à incorporer une cinquantaine d’intérimaires, dédiés uniquement à l’instruction des candidatures pour les parcs éoliens.

Cette parenthèse ouverte par le Gouvernement d’Alberto Núñez Feijóo permettra également d’analyser sereinement les projets présentés pour poursuivre leur traitement ou les rejeter s’ils ne passent pas toutes les phases administratives. Un autre objectif est arrêter d’éventuels mouvements spéculatifs que les Xunta avaient déjà commencé à observer.

Une décision ministérielle a déclenché le chaos administratif

Une décision ministérielle a déclenché le chaos administratifLa spéculation se produit, par exemple, par la thésaurisation des permis pour les parcs qui ne sont pas construits plus tard. Parce que pour construire un parc éolien, il faut un autorisation d’accès et de connexion pour évacuer la production vers le réseau. Des milliers de promoteurs ont cette autorisation, mais beaucoup d’entre eux n’exécutent pas les projets. Ils empêchent donc d’autres d’aménager des parcs dans ces zones, occupées seulement en théorie.

Cette situation a conduit le ministère de la Transition écologique il y a quelques mois à fixer des échéances : les parcs qui en avril 2022 n’ont pas les déclaration d’impact environnemental (DIA) ne sera pas autorisé à se connecter au réseau. La décision ministérielle a déclenché une chaos administratif, car des centaines de promoteurs se sont précipités pour traiter des projets restés dans un tiroir pendant des années pour obtenir le permis environnemental.

Mais, En plus des projets en cours de traitement dans la Xunta, il y a environ 2 500 mégawatts en attente au ministère de la Transition écologique.. Dans le département dirigé par Teresa Ribera, les projets dépassant les 50 mégawatts doivent être soumis. C’est le chiffre qui sépare les pouvoirs régionaux et étatiques.

L’Association galicienne de l’éolien (EGA) avait déjà admis il y a quelques mois que le secteur devait apporter « quelque chose de plus que les parcs & rdquor ;. ET « ajouter de la valeur ajoutée à la production industrielle& rdquor; de la communauté. Par conséquent, il a été qualifié de « prioritaire & rdquor ; une calendrier réglementer pour la construction de nouveaux parcs et ainsi « garantir la pérennité de l’activité des auxiliaires& rdquor ;.

Un « parfaitement réalisable & rdquor ;

Un « parfaitement réalisable & rdquor ;Depuis la réactivation du secteur, EGA a toujours parlé d’une moyenne comprise entre 400 et 500 mégawatts par an. C’est précisément ces derniers temps le taux d’incorporation de l’énergie éolienne dans le système électrique espagnol : environ 400 nouveaux mégawatts en Galice et 2 200 dans toute l’Espagne.

Le Plan National Intégré Energie et Climat (PNIEC) envisage atteindre 50 300 mégawatts d’ici 2030. Actuellement, l’Espagne en compte 26 800, l’objectif est donc « parfaitement réalisable & rdquor; », déclarent les initiés de l’industrie.

Le ministère reconnaît qu’ils ont augmenté « considérablement & rdquor ; les demandes d’installation de nouveaux parcs éoliens sur tout le territoire espagnol. Et que la mise en place de ce type d’installation a un impact sur l’environnement. Son évaluation est donc nécessaire dans le cadre de la législation communautaire, étatique et régionale en matière d’évaluation environnementale.

Pour lui, Transition Écologique a développé un outil qui permet d’identifier les zones du territoire national qui présentent les plus grandes conditions environnementales pour la mise en œuvre de projets éoliens. Elle l’a fait à travers un modèle territorial qui regroupe les principaux facteurs environnementaux. Il en résulte un zonage de la sensibilité environnementale du territoire. Cinq zones sont incluses : maximum, très élevé, élevé, modéré et faible.

Zonage environnemental pour les projets éoliens : https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacion-ambiental/documento3mapaclasificadoeol_tcm30-518031.pdf

Cela peut vous intéresser : Une plateforme émerge pour lutter contre les grands parcs éoliens et photovoltaïques

Photo principale : Elecnor