La Game Boy Advance sort sa première version commerciale en 13 ans

Cela fait 13 ans que la Game Boy Advance n’a pas été commercialisée pour la dernière fois, mais cela prend fin dès que Richard Nicol apporte Bon garçon galaxie à la console – ainsi que d’autres plates-formes, telles que Switch et Steam.

Ce jeu d’aventure de plateforme met en vedette Maxwell, un chiot de l’ère spatiale, qui “explore des mondes inconnus, se fait de nouveaux amis étranges et affronte des forces mystérieuses”. Goodboy Galaxy proposera “des niveaux bourrés avec de multiples itinéraires, 50 personnages différents avec lesquels se lier d’amitié, des zones secrètes et des cachettes à découvrir ainsi qu’un large éventail de bêtes à faire exploser”.

Il y a une démo disponible maintenant, si vous voulez l’essayer. Nicol a déjà présenté le jeu à des développeurs assez influents, dont le directeur créatif de Supercell, Paul Chambers, qui a déclaré ceci :

Super fou ce que tu as fait… sérieusement, bravo – c’est une vraie note d’amour pour les classiques et je le sens.

Adam Vian de SFB Games (Pinces coupantes) ajoute :

C’est tellement poli ! Tout se sent bien. Très charmant aussi, j’aime tous les personnages.

L’objectif de financement Kickstarter est de 18 000 £, dont plus de 3 000 £ ont été promis au moment de la rédaction. Les options de financement incluent une version numérique pour la GBA (18 £) à laquelle vous pouvez jouer via émulation ou sur un panier flash, ou une version téléchargeable pour Switch / Steam (également 18 £). Il existe également un chariot GBA en boîte, livré avec un manuel et des autocollants, tous fournis par First Press Games. Cela vous coûtera 44 £.

Nous devons admettre que Goodboy Galaxy a certainement l’air raffiné. Allez-vous soutenir celui-ci ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.